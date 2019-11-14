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كُتّاب وآراء
حجز كميات من الأكياس البلاستيكية بالقصر الكبير
حجزت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير طنين و620 كيلوغراما مِن الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال.
هذه العملية جاءت بناء على معطيات توصلت بها كل من السلطات المحلية والشرطة الإدارية، بتعاون مع جمعية حماية المستهلك، أفادت بأن أحد المحلات المتواجدة بحي السلام المرينة تحول إلى مستودع للأكياس البلاستيكية المحظور استعمالها، حيث كان الواقفون وراءه يشتغلون ليلا من أجل إنتاج وإعداد كميات من الأكياس البلاستيكية التي يتم ترويجها بعدد من الأسواق والمحلات التجارية.
وقد مكنت هذه العملية أيضا من حجز آلتين كانتا تستعملان في عملية التصنيع، إضافة إلى ميزانين كبيرين كانا يستعملان في وزن المحجوز، مع كمية قليلة من البلاستيك غير المصنع.
وقد تم توقيف صاحب الكمية المحجوزة من طرف رجال الأمن، ونقله إلى مفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير لإتمام البحث تحت رئاسة النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
يجب تغريم صاحب هذه الكياس بكل صرامة والقانون فوق الجميع ولا بد من بداية...