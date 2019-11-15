النيابة ترصد العنف ضد النساء والأطفال بورزازات

محمد ايت حساين

كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات أن عدد الشكايات المسجلة حول العنف ضد النساء والأطفال بنفوذ دائرتها بلغ 1266، من بداية شهر يناير إلى متم شهر أكتوبر من السنة الجارية، تم إنجاز 945 منها، وبقيت 321 في طور البحث، مقابل تسجيل 727 محضرا، تم إنجاز 654 منها، وبقي 73 محضرا.

وذكر سعد القاسيمي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في عرض قدمه في أشغال اجتماع الدورة العادية الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، (ذكر) أنه في ما يخص محاربة العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد النساء تم تسجيل 813 شكاية، تم إنجاز 602 منها وبقيت 211 في طور البحث.

وأشار القاسيمي إلى أنه تم تسجيل 99 محضرا بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات حول العنف ضد النساء، أنجز منها 98، مع تسجيل 132 حالة عنف ضد النساء والأطفال بمختلف مراكز الدرك الملكي بالدائرة الاستئنافية بورزازات، وزاد: "كما تم تسجيل 177 حالة عنف من طرف الشرطة القضائية بورزازات، أنجزت منها 164، بينما 13 في طور الإنجاز. وسجلت الشرطة القضائية بزاكورة 40 شكاية عنف ضد النساء أنجزت منها 39 وبقيت واحدة في طور الإنجاز، وتسجيل 32 شكاية عنف ضد النساء بمفوضية الشرطة بتنغير، وتقديم 10 متهمين إلى العدالة".

وحول العنف الاقتصادي ضد النساء، كشف المسؤول القضائي ذاته أن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات سجلت 437 شكاية، تم إنجاز 329 منها، وبقيت 108 في طور البحث؛ كما تم تسجيل 101 محضر جميعها أنجزت في وقتها، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية بورزازات سجلت 28 شكاية عنف اقتصادي أنجزت منها 19 وبقيت 9 شكايات.

وفي ما يخص محاربة جريمة الطرد من بيت الزوجية، أكد النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة سجلت 11 شكاية أنجزت كلها، مع القيام بـ 82 جلسة صلح بين الأزواج المقبلين على الطلاق من طرف المجلي العلمي بتنغير، وتنظيم 154 خطبة منبرية من طرف مندوبة الأوقاف والشؤون الإسلامية بورزازات في الموضوع، واستفادة 6 حالات من ضحايا التهديد بالطرد من بيت الزوجية من جلسات الاستماع من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب فرع ورزازات.

وسجلت بالنيابة العامة الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات 60 شكاية حول العنف ضد الأطفال منذ بداية شهر يناير إلى متم شهر أكتوبر من السنة الجارية، تم إنجاز 40 منها وبقيت 20 في طور البحث. كما تم تسجيل 124 محضرا حول العنف ضد الأطفال بالنيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بورزازات، أنجز منها 80 وبقي 44.

وذكر سعد القاسمي أن موفضية الشرطة بتنغير سجلت 11 حالة عنف ضد الأطفال، ليتم تقديم 5 أشخاص في إطارها إلى النيابة العامة، مع تسجيل 35 حالة عنف ضد الأطفال من طرف مختلف مراكز الدرك الملكي داخل الدائرة الاستئنافية، بالإضافة إلى رصد 49 حالة عنف داخل المؤسسات التعليمية بتنغير، و142 حالة عنف بالوسط المدرسي بورزازات.

وبخصوص دعم جهود الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، أوضح النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أنه تم رصد 3 حالات لأطفال غير مسجلين صدرت بشأنها أحكام تصريحية عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، بالإضافة إلى إحصاء 463 طفلا غير مسجل بالحالة المدنية بعمالة ورزازات أحيلت ملفاتهم على القضاء وبقي 72 ملفا رائجا أمام المحكمة المختصة.