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كُتّاب وآراء
غرس 5000 شتلة بمؤسسات تعليمية بإقليم وزان
تحت شعار "شجرتي رئتي"، تنظم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان فعاليات النسخة الرابعة من برنامج "شجرتي"، الهادف إلى غرس 5000 شتلة بفضاءات المؤسسات التعليمية على الصعيد الإقليمي خلال الموسم الدراسي الجاري.
ويهدف المشروع البيئي المذكور إلى تنمية الوعي البيئي لدى المتعلمات والمتعلمين، وإشاعة السلوكيات البيئة الإيجابية والمواطنة في الوسط المدرسي وخارجه، والمساهمة في تفعيل الحياة المدرسية؛ وإلى جانب باقي المشاريع والبرامج التربوية الأخرى، سيستهدف كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف الأسلاك الدراسية.
ويتضمن برنامج الانطلاقة الرسمية، الذي ستحتضنه ثانوية ونانة الإعدادية، حسب مديرية تعليم وزان، بالإضافة إلى عملية غرس بعض الشتائل، ندوات وورشات ومسابقات متنوعة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الأندية التربوية المهتمة بالبيئة والصحة والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بحضور طيف من المتدخلين والشركاء، بينهم مؤسسات عمومية وجمعيات مهنية مهتمة بالشأن التربوي وبالمجالين البيئي والصحي.