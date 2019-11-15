موظفو محكمة ولاد النمة يستفيدون من قافلة طبية

حميد رزقي من سوق السبت

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ببني ملال، بشراكة مع المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، قافلة طبية متعددة التخصصات، استفاد منها أطر وموظفون وأعوان الخدمة والعدول والنساخ والمحامون.

وتروم هذه الحملة التي أشرف عليها أزيد من 15 طبيبا في مختلف التخصصات، و20 متطوعا من قطاع الصحة، حسب عائشة العازم، رئيسة المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ببني ملال، في تصريح لهسبريس، تقديم خدمات صحية متنوعة ومجانية لفائدة أطر وموظفي وأعوان وجميع شركاء وزارة العدل.

وتندرج العملية، التي شملت الفحوصات الطبية والتشخيص بالأشعة والكشف بالمنظار، واستهدفت المرضى المصابين بالسكري والضغط الدموي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض النساء، في إطار تقريب الخدمات الصحية من الهيئة القضائية وشركائها بشكل تطوعي ومجاني، بهدف "تغطية الخصاص الذي تعرفه المدينة في بعض التخصصات".

يذكر أن محكمة سوق السبت الابتدائية شهدت خلال اليوم نفسه حملة للتبرع بالدم، شارك فيها أطر وموظفو وأعوان المحكمة والنساخ والخبراء والمحامون والعدول، فضلا عن الرئيسة ونواب وكيل الملك والقضاة.

وتميزت الحملة، حسب عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، بانخراط جدي لمختلف المرتفقين؛ "وهي مبادرة إنسانية تهدف إلى تجسيد قيم التضامن داخل المجتمع المغربي، وتعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لتعزيز الأعمال ذات الطابع التطوعي والاجتماعي"، وفق تعبيرها.