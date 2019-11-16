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انفجار لغم يعطب "مربي ماشية" نواحي السمارة
السبت 16 نونبر 2019 - 09:05
أصيب مربي ماشية بجروح متفاوتة الخطورة، الجمعة، في حادث انفجار لغم بمنطقة فم شكاك الواقعة بنفوذ الجماعة الترابية أمكالة غرب مدينة السمارة بحوالي 75 كلم.
المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس تفيد بأن المصاب، البالغ من العمر 43 سنة، كان بمعية مرافق له على متن سيارة رباعية الدفع قبل أن يفاجآ بانفجار اللغم الأرضي.
وقد جرى نقل المصاب على عجل نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي بالسمارة من أجل تلقي الإسعافات اللازمة، وفق المعطيات ذاتها.