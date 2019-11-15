24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
- أزمة نفسية تدفع ببائع جائل إلى الانتحار بالناظور
إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة (5.00)
"أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)
- الأمن يحقق مع "وسيط المنقبة" .. والقضاة يتبرؤون من "السماسرة" - (95)
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار" - (88)
- إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة - (56)
- سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة - (55)
- تصنيف دولي: المغرب "تلميذ غير نجيب" في مجال مكافحة الرشوة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تساقطات الثلوج تدفع الحكومة إلى تحذير المغاربة من مخاطر الطريق
ذكّرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السائقين بضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات الثلجية والمطرية، وذلك على إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص التساقطات الثلجية التي من المرتقب أن تعرفها عدد من الأقاليم.
ودعت الوزارة، في بلاغ أصدرته الجمعة بشأن التدابير الواجب اتخاذها من طرف مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات الثلجية والمطرية التي تتزامن مع عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال، إلى الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.
وتهم النشرة الخاصة، تذكر الوزارة، التساقطات الثلجية المرتقبة بكل من أقاليم بولمان وكرسيف وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة، والأمطار العاصفية التي من المحتمل أن تعرفها أقاليم صفرو والحاجب ومكناس وتازة وفاس ومولاي يعقوب ابتداء من يومه الجمعة، مضيفة أنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم اضطرابات في حركة السير.
وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، أهابت الوزارة بكافة السائقين تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة من وإلى أو عبر الأقاليم المعنية، إلا في حالة الضرورة، وتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، واستعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، ومراقبة ضغط العجلات، والكوابح، والإضاءة، وماسحات الزجاج، ومياه غسل الزجاج، والتزود بالوقود الكافي، ومراقبة حالة المكيف.
كما دعت الوزارة في بلاغها السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما بالمحاور التي تعرف تساقطات ثلجية وكذلك بنقط عبور الطرق للأودية والشعاب، وعدم المغامرة بحياتهم وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات، فضلا عن التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية تحسبا لأي طارئ.