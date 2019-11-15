تساقطات الثلوج تدفع الحكومة إلى تحذير المغاربة من مخاطر الطريق

هسبريس من الرباط

ذكّرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السائقين بضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات الثلجية والمطرية، وذلك على إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص التساقطات الثلجية التي من المرتقب أن تعرفها عدد من الأقاليم.

ودعت الوزارة، في بلاغ أصدرته الجمعة بشأن التدابير الواجب اتخاذها من طرف مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات الثلجية والمطرية التي تتزامن مع عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال، إلى الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

وتهم النشرة الخاصة، تذكر الوزارة، التساقطات الثلجية المرتقبة بكل من أقاليم بولمان وكرسيف وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة، والأمطار العاصفية التي من المحتمل أن تعرفها أقاليم صفرو والحاجب ومكناس وتازة وفاس ومولاي يعقوب ابتداء من يومه الجمعة، مضيفة أنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم اضطرابات في حركة السير.

وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، أهابت الوزارة بكافة السائقين تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة من وإلى أو عبر الأقاليم المعنية، إلا في حالة الضرورة، وتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، واستعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، ومراقبة ضغط العجلات، والكوابح، والإضاءة، وماسحات الزجاج، ومياه غسل الزجاج، والتزود بالوقود الكافي، ومراقبة حالة المكيف.

كما دعت الوزارة في بلاغها السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما بالمحاور التي تعرف تساقطات ثلجية وكذلك بنقط عبور الطرق للأودية والشعاب، وعدم المغامرة بحياتهم وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات، فضلا عن التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية تحسبا لأي طارئ.