‪ورشات عشوائية تنشر التعاسة في جماعة سعادة

إبراهيم مغراوي من مراكش

تعج جماعة سعادة، ضواحي مدينة مراكش، ومقاطعة النخيل التابعة لهذه الأخيرة، بوحدات عشوائية للصناعة التقليدية، إلى جانب مستودعات يتم تفريخها وتعمل ليل نهار، ما تنتج عنه فوضى منقطعة النظير، كانت وراء عدة احتجاجات من سكان دواوير وتجمعات سكنية أدت إلى إغلاق بعضها وتناسل العشرات في الآن نفسه.

هذا التسيب يدفع بين الفينة والأخرى السلطة المحلية إلى شن حملات وإغلاق وحدات حرفية، لكن المشاريع العشوائية التي تنتشر كالفطر يستحيل القضاء عليها، حسب تصريحات متطابقة لمسؤولين في عدة إدارات رسمية تعنى بهذا الشأن، لأن الأمر يتطلب إرادة سياسية جبارة وقرارا متكاملا، كما أن معظم هذه الوحدات تتهرب من الضرائب، وتشغل مواردها البشرية في ظروف مزرية، بعيدا عن أي مراقبة.

يوسف بوطوبا، رئيس جمعية المجتمع المدني المنارة مراكش للصناع والحرفيين، قال في تصريح لهسبريس: "نعاني من مشكل كبير يتجلى في توصلنا بقرارات الإفراغ التي تتعرض لها ورشات المهنيين، بعدما تعالت أصوات السكان الذين يشتكون مما تسببه لهم من إزعاج وتلويث للتجمعات السكنية"، وزاد: "السلطة المحلية التي تشرف على عملية الإفراغ ترمي بالمسؤولية على السلطة المنتخبة، التي يعود لها القرار"، مشيرا إلى أن "منطقة أزلي لوحدها عرفت إغلاق 36 ورشا للصناعة التقليدية، ما يعني أن 114 حرفيا سيغلق باب رزقهم ويواجهون العطالة".

وأورد الحرفي ذاته: "سوء التنظيم مشكل آخر نعاني منه بسبب الانتشار المهول لهذه الورشات داخل التجمعات السكنية، ما يفرض على المسؤولين البحث عن حل، بشكل يضمن للسكان راحتهم، وللحرفيين مصدر عيشهم".

وأكد المتحدث نفسه أن "الحرفيين مستعدون للمساهمة في تنظيم قطاعهم، في تعاون مع المسؤولين، من خلال توقيع التزام يلزم الجميع باحترام خصوصية الأحياء السكنية، والمساهمة في اقتصاد المدينة بأداء الضرائب ومستحقات الماء والكهرباء، والبقاء في حي خاص بهم"، وطالب بالتعجيل بإنشاء مكان خاص بالصناعة التقليدية كحل للتقليص من الورشات العشوائية.

هسبريس انتقلت من مقاطعة المنارة التابعة لمراكش إلى جماعة سعادة المجاورة لها، حيث عاينت انتشار ورشات ووحدات صناعية عشوائية، تهدد البشر والحجر، ما دفع سكان عبدة السماحة على سبيل المثال لا الحصر إلى خوض عدة وقفات احتجاجية.

سكان دوار الباشا بالجماعة نفسها وضعوا أيضا شكايات عدة لدى قيادة سعادة بإقليم مراكش، بخصوص مستودع للنفايات المتبقية من إنتاج زيت الزيتون (مادة الفيتور)، والأمر نفسه تشكو منه عدة دواوير بهذه المنطقة ذات الطبيعة الفلاحية، إذ تعاني من الانتشار الكبير لهذه الوحدات الصناعية العشوائية الخاصة بالحدادة والنجارة وغيرها، ما يشكل خطرا على المغروسات والفرشة المائية، ويهدد صحة السكان الذين يتعرضون لأمراض شتى بسبب استعمال هذه الأوراش لعدة مواد كيمائية، ما يفرض تدخل الجهات المسؤولة لإحداث منطقة خاصة بالصناعة التقليدية.

السلطة المحلية تتحرك

ولمحاربة كل ما هو عشوائي، سواء تعلق الأمر بالتجمعات السكنية أو المستودعات والأوراش الصناعية العشوائية، فإن السلطة المحلية بجماعة سعادة قامت بعدة حملات ترتب عنها هدم العديد من المنازل وإغلاق مستودعات غير قانونية، تقول مصادر من السلطة الإقليمية والجهة المعنية بالبيئة بجهة مراكش لهسبريس.

وتابعت المصادر ذاتها: "قامت قيادة سعادة بالتدخل يوم الرابع من شهر نونبر لإجبار مستودع خاص بالنفايات المتبقية من إنتاج زيت الزيتون (مادة الفيتور) باحترام القانون، إذ منح صاحبه وشركاؤه أجلا لتسوية الوضعية القانونية والانتقال من دوار الباشا".

وأوضحت المصادر نفسها أن المعنيين لم يمتثلوا لتعليمات السلطة، ليتم تشكيل لجنة إقليمية من جميع المصالح المعنية بالبيئة، خلصت إلى ضرورة إغلاق المستودع المذكور، لأنه يشكل خطرا على السكان والبيئة والفرشة المائية، وأن يتم تحويله إلى مكان مخصص لهذا الغرض، وفق معايير ينظمها قانون البيئة.

تعاون الغرفة والمندوبية

وللوقوف على مشروع كل من المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصناع والحرفيين، قامت هسبريس بزيارة لهما، ووقفت على إجماع كل منهما على العناية بهذا المشكل الذي يعتبر نقطة مركزية في جدول أعمالهما، لكن الوعاء العقاري يقف حجرة عثرة أمام إنجازه.

هشام البردوزي، المندوب الجهوي للصناعة التقليدية، أوضح في لقاء مع هسبريس أن "حل مشكل الصناع والحرفيين بقطاع الحدادة والنجارة على سبيل التمثيل لا يوجد حاليا، لأن الأمر يرتبط بمسألة العقار الذي يبقى قرار توفيره بيد مجلس عمالة مراكش؛ وفي انتظار ذلك تعمل المندوبية الجهوية على توفير بنك معلومات، اعتمادا على مكونات المجتمع المدني، خاص بالصناع والحرفيين، وهي الخطوة تشرف على النهاية"، وزاد: "سنشتغل على هذه المعطيات (دراسة جدوى أولية)، لتقديم نتائجها للسلطات المختصة، وبتعاون مع جميع الشركاء سنعمل على دراسة مختلف البقع الأرضية المتوفرة بالإقليم".

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الجليل بومهدي، مدير المصالح بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، أن "غرفة الصناعة التقليدية تعمل على دراسة كل الإمكانيات لإخراج الورشات من التجمعات السكنية، لوضع حل للمشاكل التي تعترض الحرفيين بسبب شكايات السكان، كإغلاق محلاتهم وتعريضهم للعطالة"، مشيرا إلى أن "الجمعية العامة تداولت إحداث حي للحرفيين بمنطقة أسكجور بمقاطعة المنارة".