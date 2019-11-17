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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد مصحوب بصقيع أو جليد بكل من المرتفعات والهضاب العليا والسهول الداخلية.
وسيكون الطقس غائما خلال الظهيرة والليلة الموالية حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية فوق الشمال الغربي والريف والواجهة المتوسطية والسايس وشمال المنطقة الشرقية، في حين سيكون الطقس قليل السحب إلى غائم في باقي المناطق. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، بينما ستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطي، ومن الجنوب أو من الغرب أحيانا بمنطقة طنجة، ومعتدلة جنوبية إلى غربية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه على العموم بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 درجات ودرجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين درجة و8 درجات بالسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 8 و14 درجة بسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 14 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 3 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.