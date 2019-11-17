السلطات تباشر تدابير مواجهة موجة البرد بالحسيمة

هسبريس من الرباط

احتضن مقر عمالة إقليم الحسيمة، اجتماعا حول التدابير المتخذة لمواجهة آثار موجة البرد، التي تعرفها المناطق الجبلية بالإقليم؛ في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس للمواطنين، خاصة في المناطق الجبلية خلال فترة التساقطات الثلجية.

وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة، التذكير بالتدابير الاستباقية المتخذة للتخفيف من آثار موجة البرد المرتقبة بالإقليم خلال هذه الأيام وفي فصل الشتاء عموما، حيث تم توزيع 1300 فرن محسن لساكنة المناطق الجبلية، وتزويد المدارس بحطب التدفئة.

وجرى، في السياق ذاته، تزويد دور الأمومة بالأغطية وأجهزة التدفئة، إضافة إلى تجنيد جميع أعوان السلطة لحث الأسر على إيواء النساء الحوامل بدور الأمومة؛ فيما كُلفت مصالح الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالتكفل بكل الأشخاص بدون مأوى بالمراكز الاجتماعية التي تم تزويدها بكل ما يلزم، وكذا المختلين عقليا بالمستشفى الإقليمي بهدف صيانة كرامة كل المواطنين.

وبالموازاة مع ذلك، جندت مصالح التجهيز والجماعات الترابية كل معداتها اللوجستية لضمان الاستجابة الفورية لكل نداء استغاثة في حالة انقطاع الطرق، كما شُكّل مجلس للقيادة يشرف عليه عامل الإقليم شخصيا، ويتكون من مصالح التجهيز والنقل ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية التي سيعهد إليها بتقديم كل أشكال المساعدة والإغاثة للمواطنين.

يُشار إلى أن السلطات المعنية عملت على وضع الرقم الهاتفي (0539982018) رهن إشارة المواطنين طيلة اليوم لتلقي كل نداء استغاثة محتمل.