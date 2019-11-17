13 ألفا يتقدّمون إلى "مباراة التعاقد" في بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

اجتاز أزيد من 13 ألف مترشحة ومترشح، أمس السبت، الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتـذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، حيث ترشح لهذه المباراة 7740 مترشحة ومترشحا للتعليم الابتدائي و5556 مترشحة ومترشحا للتعليم الثانوي بسلكيه.

وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بأن مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية، والشرقاوي الركيك، المدير الإقليمي ببني ملال، قاما، في سياق التتبع والمواكبة الميدانية لسير إجراء الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية - دورة نونبر 2019، بزيارات تفقدية لعدد من مراكز إجراء المباراة، وتأكدا من أن الاختبارات الكتابية مرت في ظروف جيدة.

وأوضح البلاغ ذاته أن الأكاديمية ذاتها سهرت، منذ إعلانها عن تنظيم مباراة توظيف الأساتذة، على تتبع ومواكبة مختلف العمليات التنظيمية ذات الصلة، من أجل توفير الشروط اللازمة لإنجاح عملية استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من توفر المترشحين على الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، والإعداد المادي لمختلف العمليات المرتبطة بهذه المباراة حيث تم تخصيص 51 مركزا لتنظيم المباراة (31 لسلك التعليم الابتدائي، و20 للثانوي بسلكيه) بالمديريات الخمس التابعة للجهة، وإعداد 692 قاعة لإجراء الاختبارات الكتابية.

وحسب المصدر ذاته، فقد جرى تسجيل بالمديرية الإقليمية بأزيلال 6485 مترشحة ومترشحا، فيما تم تسجيل 2185 مترشحا (ة) بمديرية خريبكة، و1762 بمديرية خنيفرة، و1569 بمديرية الفقيه بن صالح، و1295 بالمديرية الإقليمية ببني ملال. كما جرى تشكيل 138 لجنة للتصحيح أوراق هذه الاختبارات، التي سيتم الإعلان عن نتائج اختباراتها الكتابية يوم 27 نونبر الجاري؛ فيما ستجري الاختبارات الشفوية ما بين 28 و30 نونبر الجاري، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 02 دجنبر المقبل.