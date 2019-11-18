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قافلة طبية تستهدف الساكنة الهشة بمدينة دمنات

قافلة طبية تستهدف الساكنة الهشة بمدينة دمنات
حميد رزقي
الاثنين 18 نونبر 2019 - 08:40

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بشراكة مع جمعية صفوف الشرف بالدار البيضاء، وبدعم من فضاء تمونت بدمنات، قافلة طبية متعددة التخصصات بمدرسة وريتزديݣ بدمنات.

ومكنت القافلة الهادفة إلى تقليص مواعيد الانتظار بمستشفى القرب بدمنات أزيد من 1580 مريضا من فحوصات متنوعة شملت إضافة إلى الطب العام، طب الأطفال، وطب التوليد والنساء، والطب النفسي، وطب المسالك البولية، وطب القلب والشرايين، وطب الأسنان، والتحليلات الطبية، والتشخيص المبكر لسرطان الثدي، مع إجراء عمليات جراحية خاصة بالحويصلة الصفراء (المرَّارة)؛ فضلا عن توزيع الأدوية.

يُذكر أن مندوبية الصحة، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وبدعم من السلطات المحلية، كانت قد شرعت منذ 12 من الشهر الجاري في انتقاء المستفيدين الوافدين من دمنات، دائرة فطواكة ودائرة ولتانة، وإجراء الاستشارات الطبية العامة؛ وذلك بالمركز الصحي القصيبة والمركز الصحي إسران بدمنات.

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