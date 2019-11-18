جمعويون يزينون أسوار "ازهانة" بسيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

أطلق شباب جمعية ازهانة للتنمية والتضامن الاجتماعي بمدينة سيدي سليمان، خلال الأيام القليلة الماضية، ورشا مفتوحا يهدف إلى تزيين الأسوار المتاخمة للشارع الرئيسي بمنطقة ازهانة برسومات ولوحات فنية وإبداعية وشعارات تحث على أهمية البيئة والمحافظة عليها.

وتروم هذه الخطوة، التي أطلقها أعضاء المكتب المسير للجمعية سالفة الذكر، بشراكة مع جمعية المغرب الأخضر للبيئة والفنون بسيدي سليمان، التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة وعلى التوازنات البيئية التي أضحت تحديا كونيا وإنسانيا، بالنظر إلى الخطر المهول الذي يتهدد الحياة البشرية على وجه البسيطة، بالإضافة إلى زرع روح المسؤولية والمبادرة وإضفاء لمسة فنية وجمالية على التجمعات السكنية.

يونس كلة، منسق عن مكتب جمعية ازهانة للتنمية والتضامن الاجتماعي، أوضح أن "هذا الورش البيئي والفني الذي دام ستة أيام تقريبا انتهى بإنجاز إبداعي قل ما نشاهده في مناطق تعرف تهميشا واضحا من طرف الفاعلين السياسيين، لاعتبارات انتخابية محضة"، مشيرا إلى أن "الفنانين الذين أوكلت لهم مهمة تنزيل الفكرة أبدعوا في جداريات حملت رسائل إنسانية وبيئية بليغة، ووفقوا في المهمة الموكولة إليهم أيما توفيق، لما يتحلون به من غيرة على المنطقة وعلى الإقليم ككل".

وأشاد أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ"المساعدات المادية التي توصل بها المكتب المذكور من طرف أشخاص مدنيين لهم من الغيرة على الإقليم، ما يمكن من خلاله إطلاق مشاريع تنموية تدر نفعا بالغا على فئات واسعة من المعوزين والمحتاجين والشباب"، مضيفا أن "هذا الورش شهد تفاعلا معتبرا من طرف ساكنة منطقة ازهانة بعدما أثارت فكرة التزيين إعجاب المارة بالشارع المذكور، وعبروا عن حاجة مناطقهم وأحيائهم إلى مثل هذه الأفكار ذات الحمولة الفنية والجمالية التي تنعدم في كثير من مناطق الوطن الحبيب".

وأكد المتحدث ذاته "نية أعضاء المكتب المسير للجمعية استكمال هذا العمل البيئي والفني خلال الأيام القادمة، وذلك بالعمل على تخصيص فضاء أخضر بالمساحة المتاخمة للسور الذي احتضن ورش الطلاء، ليكون متنفسا لساكنة ازهانة بعدما أبدت السلطات المحلية والمنتخبة موافقتها المبدئية على الفكرة".

وختم كلة حديثه بـ"تثمين جهود أعضاء الجمعية المذكورة، وروحهم الجمعوية البالغة في إذكاء الوعي التطوعي بالإقليم عامة، وسعيهم الحثيث نحو وضع أسس التعاون الجاد في محاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى صورة المنطقة، ورغبتهم الجامحة في إخراجها من التهميش المقصود الذي يطالها"، موردا أن "جميع الأعضاء سائرون على درب النضال والعمل البناء بما يتماشى مع روح الدستور المغربي"، وداعيا في الوقت نفسه إلى "دعم مثل هذه المبادرات بكل الوسائل الممكنة لضمان استمراريتها ومن خلالها استمرار كل المبادرات الاجتماعية".