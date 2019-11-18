24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إناث الجيش يحرزن كأس العرش الـ7 على التوالي (5.00)

  2. فتح سطات يتوّج بكأس العرش للكرة داخل القاعة (5.00)

  3. قانون المالية يخرج مُحاميي المغرب إلى الاحتجاج (5.00)

  4. الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة (5.00)

  5. الودغيري: مخاطر أمام بعثات الفضاء .. والحياة خارج الأرض مُحتملة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مشروع تهيئة ينتظر الاكتمال بإقليم الفقيه بن صالح

مشروع تهيئة ينتظر الاكتمال بإقليم الفقيه بن صالح

مشروع تهيئة ينتظر الاكتمال بإقليم الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الاثنين 18 نونبر 2019 - 10:10

دعا الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بحد بوموسى رئيس جهة بني ملال خنيفرة إلى التدخل من أجل إتمام ما تبقى من مشروع تهيئة جماعة أحد بوموسى دائرة بني موسى الغربية إقليم الفقيه بن صالح، الذي أُعطيت انطلاقة أشغاله بتاريخ 01/06/ 2017.

وسجل المركز الحقوقي عدم احترام مدة إنجاز المشروع المحددة في 12 شهرا، وغياب أدنى توضيح أو مبرر من رئيس الجهة للساكنة؛ وذكّر بـأن قواعد الحكامة وتعزيز مبدأ الشفافية تتطلب بالأساس وجود نية صادقة لخدمة المواطنين والمواطنات، مع إشراكهم في السياسات العمومية.

واستغرب حقوقيو الهيئة ذاتها، من خلال رسالة توصلت بها هسبريس، عدم تفاعل رئيس الجهة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة مع الرسالة التي كان يراد منها أن تبادر الجهة إلى إحاطة المركز الغربي لحقوق الإنسان ومن خلاله ساكنة حد بوموسى بجميع أو على الأقل ببعض المعطيات التي تقف حاجزا أمام إتمام المشروع؛ وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وانتهى حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدعوة رئيس الجهة إلى ضرورة التعامل مع الموضوع بكل جدية وحزم، من خلال التعجيل في إتمام ما تبقى من المشروع.

وذكر المصدر ذاته أن رئيس جهة بني ملال خنيفرة سبق أن أخبر المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بحد بوموسى بأن المشروع يتم إنجازه تحت إشراف لجنة مختصة، ووفق الضوابط المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.