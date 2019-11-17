24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/11/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- سميرة حمانة .. كاتبة مغربية تخوض معركة ضد "التنمّر" في كندا
- الأديان والحرية الفردية .. حصيلة كارثية
- مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة
- المرضى يتخبّطون بين مطرقة "شيك الضمان" وسندان التأمين الصحي
- بعد 7 سنوات من الإغلاق .. "قرية" تنتظر مستوصفا بالدار البيضاء
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)
الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)
الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة (5.00)
- جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط - (122)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (74)
- مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة - (35)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (33)
- أخلاقيات الحملة الانتخابية تضبط سلوكات مرشحي رئاسة الجزائر - (27)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة
الأحد 17 نونبر 2019 - 13:25
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.
- وجدة: 7 ملمترات - مكناس وبني ملال وإفران: 3 ملمترات - فاس : ملمتران - النواصر وميدلت: ملمتر واحد -الرباط والمحمدية وخريبكة والصويرة وبنسليمان : أقل من ملمتر .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 14:20
السلام عليكم
للمعلومة فقط واحد مليمتر في جهاز قياس المطر معناه واحد لتر من الماء سقطت في المتر المربع .
للمعلومة فقط واحد مليمتر في جهاز قياس المطر معناه واحد لتر من الماء سقطت في المتر المربع .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1