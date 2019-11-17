مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

- وجدة: 7 ملمترات - مكناس وبني ملال وإفران: 3 ملمترات - فاس : ملمتران - النواصر وميدلت: ملمتر واحد -الرباط والمحمدية وخريبكة والصويرة وبنسليمان : أقل من ملمتر .