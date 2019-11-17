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الرئيسية | جهات | مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر المملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 17 نونبر 2019 - 13:25

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

- وجدة: 7 ملمترات - مكناس وبني ملال وإفران: 3 ملمترات - فاس : ملمتران - النواصر وميدلت: ملمتر واحد -الرباط والمحمدية وخريبكة والصويرة وبنسليمان : أقل من ملمتر .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 14:20
السلام عليكم
للمعلومة فقط واحد مليمتر في جهاز قياس المطر معناه واحد لتر من الماء سقطت في المتر المربع .
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