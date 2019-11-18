هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نوعا ما مرفوقا بصقيع أو جليد بالمرتفعات والهضاب العليا.

وسيكون الطقس غائما فوق شمال المملكة، حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية فوق كل من منطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي الواقعة شمال الجديدة والريف والسايس ووالماس وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بوسط وجنوب المملكة.

وستهم زوابع من الرياح القوية نوعا ما منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والريف والسايس والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 درجات ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين درجة واحدة و08 درجات بالهضاب العليا والريف والمنطقة الشرقية والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 02 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و12 درجة بالهضاب العليا والسايس، وما بين 10 و16 درجة بكل من سهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 17 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.