قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن قافلة "100 يوم 100 مدينة" هي تضافر جهود لطرح الإشكالات والخروج بتوصيات وحلول من شأنها أن تخدم جميع فئات المجتمع.

وشدد الطالبي، في كلمة بمناسبة وصول القافلة إلى مدينة القصر الكبير، على أن اللقاء الذي حضره ما يزيد عن 370 مشاركا ومشاركة هدفه الإنصات والاستماع إلى مشاكل وأولويات ساكنة المدينة، التي يصل تعدادها حسب إحصاء سنة 2014 إلى 126 ألفا و617 نسمة.

وتابع: "لم نأت لكي تنصتوا لخطاباتنا، لكن لنسمع شكاياتكم ونوصلها عنكم إلى الجهات المسؤولة. نحن اليوم نستمع إليكم من أجل أن تقدموا لنا مشاكلكم وتشاركوننا في إيجاد حلول لها؛ كما سنسعى جاهدين لتكون مدينة القصر الكبير من ضمن المدن المتطورة خلال السنوات الخمس القادمة".

من جهته اعتبر حسن الحسناوي، المنسق المحلي لمدينة القصر الكبير، وعبد الله أبو عوض أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن برنامج "100 يوم 100 مدينة" هدفه التواصل والتقارب والإنصات للساكنة ونبض الشارع، موردا: "يمكن لجميع الحضور وكل المشاركين الإدلاء بآرائهم من خلال الورشات، مشاكل كانت أم حلولا"، مؤكد أن الحزب اليوم، من خلال هذا البرنامج، سيساهم في تقديم الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة.

وخلص اللقاء الذي عرف تنظيم 35 ورشة إلى طرح مشاكل تخص الصحة والتعليم والتشغيل، وتقديم ملاحظات تروم معالجة البطالة ومعالجة مشاكل قطاع الفلاحة والصناعة.