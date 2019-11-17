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الرئيسية | جهات | قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير‎

قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير‎

قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الأحد 17 نونبر 2019 - 20:46

أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن قافلة "100 يوم 100 مدينة" هي تضافر جهود لطرح الإشكالات والخروج بتوصيات وحلول من شأنها أن تخدم جميع فئات المجتمع.

وشدد الطالبي، في كلمة بمناسبة وصول القافلة إلى مدينة القصر الكبير، على أن اللقاء الذي حضره ما يزيد عن 370 مشاركا ومشاركة هدفه الإنصات والاستماع إلى مشاكل وأولويات ساكنة المدينة، التي يصل تعدادها حسب إحصاء سنة 2014 إلى 126 ألفا و617 نسمة.

وتابع: "لم نأت لكي تنصتوا لخطاباتنا، لكن لنسمع شكاياتكم ونوصلها عنكم إلى الجهات المسؤولة. نحن اليوم نستمع إليكم من أجل أن تقدموا لنا مشاكلكم وتشاركوننا في إيجاد حلول لها؛ كما سنسعى جاهدين لتكون مدينة القصر الكبير من ضمن المدن المتطورة خلال السنوات الخمس القادمة".

من جهته اعتبر حسن الحسناوي، المنسق المحلي لمدينة القصر الكبير، وعبد الله أبو عوض أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن برنامج "100 يوم 100 مدينة" هدفه التواصل والتقارب والإنصات للساكنة ونبض الشارع، موردا: "يمكن لجميع الحضور وكل المشاركين الإدلاء بآرائهم من خلال الورشات، مشاكل كانت أم حلولا"، مؤكد أن الحزب اليوم، من خلال هذا البرنامج، سيساهم في تقديم الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة.

وخلص اللقاء الذي عرف تنظيم 35 ورشة إلى طرح مشاكل تخص الصحة والتعليم والتشغيل، وتقديم ملاحظات تروم معالجة البطالة ومعالجة مشاكل قطاع الفلاحة والصناعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - ع. القادر جرسيفي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:04
التحضير للانتخابات بصيغة جديدة حسبي الله ونعم الوكيل.
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16
2 - hamza roudani الأحد 17 نونبر 2019 - 21:09
محطة أخرى ناجحة من محطات حزب التجمع ، هذا الحزب قادم بقوة ، وقوته في الحلول الملموسة التي يضعها على الطاولة عكس الاحزاب الأخرى التي تظل وعودها حبرا على ورق
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-29
3 - غزلان الأحد 17 نونبر 2019 - 21:09
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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-28
4 - ايوب حمدي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:10
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
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-27
5 - الملوكي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:10
الحمد لله هناك احزاب سياسية تعمل بإستمرار و على مدار السنة.
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-26
6 - عبدالرحمن الأحد 17 نونبر 2019 - 21:10
هذه حملة انتخابية سابقة لاوانها. السي الطلبي اراد ان يعزز حضوره عبر هذه القافلة ونسي انه كان مسؤولا حكوميا ولم يقدم شيئا لمواطن ولساكنة القصر الكبير الذي يتخبط في مشاكل عديدة منها ما يتعلق بالشغل ومنها ما يتعلق بالصحة و وو...
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21
7 - yamine الأحد 17 نونبر 2019 - 21:10
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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-22
8 - أمينة الأحد 17 نونبر 2019 - 21:11
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعقد لقاءات بمختلف مدن المملكة من أجل الإنصات وفتح النقاش مع المواطنين
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-22
9 - hamiuc الأحد 17 نونبر 2019 - 21:14
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
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-22
10 - هشام زهري الأحد 17 نونبر 2019 - 21:14
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي
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-17
11 - اللاخلاص الأحد 17 نونبر 2019 - 21:14
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
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-18
12 - warada الأحد 17 نونبر 2019 - 21:14
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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-17
13 - عزيز بن عبد الله الأحد 17 نونبر 2019 - 21:14
شكرا على هذه الزيارة لهذه المدينة التي كانت مهمشة
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-14
14 - hariri الأحد 17 نونبر 2019 - 21:15
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
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-14
15 - العلاوي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:15
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
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-13
16 - محمد امين الأحد 17 نونبر 2019 - 21:15
حزب التجمع الوطني للاحرار منذ تولي عزيز اخنوش رئاسته كسر كل القيود و الارتباطات التي كان يعرفها و اصبح حزب نشيط على مدار السنة مع مختلف الفئات و في جميع انحاء المغرب
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-10
17 - الفاتح الأحد 17 نونبر 2019 - 21:15
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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-10
18 - سهيلة الأحد 17 نونبر 2019 - 21:15
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
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-12
19 - الدرريش الأحد 17 نونبر 2019 - 21:16
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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-11
20 - أم الغيث الأحد 17 نونبر 2019 - 21:16
نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لهذه المبادرة المتميزة، وفقكم الله يا أحرار
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-9
21 - طلال الأحد 17 نونبر 2019 - 21:16
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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-10
22 - كمال الهاشمي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:17
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين
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-10
23 - Samir nasri الأحد 17 نونبر 2019 - 21:18
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
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-10
24 - Nour-eddine الأحد 17 نونبر 2019 - 21:19
حزب التجمع الوطني للٲحرار، هو حزب الكفاءات وحزب العمل والمعقول حزب حيوي يشتغل على مدار السنة و الشهر و الاسبوع و اليوم دائما متواجد في الميدان
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-10
25 - Naoufal el yahyaoui الأحد 17 نونبر 2019 - 21:20
التواصل المستمر مع المواطنين تقافة ليست صدفة بل منهجية حزب 100 يوم بداية و القادم أفضل إنشاء الله
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-10
26 - youness الأحد 17 نونبر 2019 - 21:20
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كالتي يعرفها حزب التجمع الوطني للاحرار ، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-11
27 - Medo الأحد 17 نونبر 2019 - 21:21
التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة.
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-10
28 - عمر الفاسي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:21
الوثيرة التي يسير بها حزب التجمع الوطني للاحرار تبشر بحزب قوي لن ينافسه احد في الساحة واكيد سيتوج بالنجاح وفقكم الله إلى كل ماهو خير لهذا الوطن
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-9
29 - فريد الأحد 17 نونبر 2019 - 21:21
حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى
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-10
30 - sara الأحد 17 نونبر 2019 - 21:22
التجمع في الطريق الصحيح ، البديل الحقيقي الذي ينتضره المغاربة
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-10
31 - ريفي و افتخر الأحد 17 نونبر 2019 - 21:22
الاحزاب السياسية القوية هي الاحزاب التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
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-9
32 - Allal الأحد 17 نونبر 2019 - 21:23
سبحان الله ٠ المغرب تغير٠ المسؤول ينتقل إلى المدن ليحل مشاكل الناس٠ حلم أم حقيقة٠ مادام في المغرب مثل هؤلاء الكراكيز الذين يضحكون على ذقون المغاربة بمسرحياتهم الهزيلة فلن يعرف لا تنمية ولا تقدم٠
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8
33 - نصر الدين الأحد 17 نونبر 2019 - 21:23
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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-8
34 - ايمن الأحد 17 نونبر 2019 - 21:23
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع.
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-8
35 - سعيد الأحد 17 نونبر 2019 - 21:24
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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-8
36 - amina الأحد 17 نونبر 2019 - 21:25
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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-8
37 - laila الأحد 17 نونبر 2019 - 21:26
حزب التجمع هو البديل، نتمنى له التوفيق
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-8
38 - لولير الأحد 17 نونبر 2019 - 21:27
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
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-8
39 - khadija الأحد 17 نونبر 2019 - 21:27
في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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-8
40 - hamouda الأحد 17 نونبر 2019 - 21:27
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-8
41 - hassna الأحد 17 نونبر 2019 - 21:28
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
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-8
42 - soulaimane الأحد 17 نونبر 2019 - 21:28
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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-8
43 - mustapha الأحد 17 نونبر 2019 - 21:28
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-8
44 - khadijja الأحد 17 نونبر 2019 - 21:29
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
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-8
45 - solimani الأحد 17 نونبر 2019 - 21:29
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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-9
46 - marwa الأحد 17 نونبر 2019 - 21:29
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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-7
47 - kalima الأحد 17 نونبر 2019 - 21:30
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
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-7
48 - holisima الأحد 17 نونبر 2019 - 21:30
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
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-7
49 - houda الأحد 17 نونبر 2019 - 21:31
حزب التجمع الوطني للاحرار دائما قريب للمواطن
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-7
50 - salwa الأحد 17 نونبر 2019 - 21:32
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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-7
51 - khawla الأحد 17 نونبر 2019 - 21:33
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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-7
52 - حميدو الأحد 17 نونبر 2019 - 21:33
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات و الحزب الوحيد الذي ينفتح على جميع القطاعات و مختلف الفئات
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-7
53 - تجمعي و افتخر الأحد 17 نونبر 2019 - 21:34
اغاراس اغاراس ليس مجرد شعار فضفاض بل هو فلسفة و ممارسة يومية
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0
54 - nabil الأحد 17 نونبر 2019 - 21:35
الاحرار حزب الكفاءات: مهندسين، اطباء، رواد اعمال و غيرها
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0
55 - Nizar samih الأحد 17 نونبر 2019 - 21:36
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل في الميدان بالقرب من المواطن
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0
56 - محمد كمال الأحد 17 نونبر 2019 - 21:38
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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0
57 - جميلة الراقي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:39
بدون شك هذا مكان منتظر من حزب الحمامة لان اهدافه محددة وهي السعي دايما تقريب المسافة بين المواطن و السياسة
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0
58 - تافراوتي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:40
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كل المغاربة و كل الفئات و لمختلف طبقات المجتمع و تحية كبيرة لرئيس الحزب الذي يرجع له كل الفضل في هذه الحيوية و النشط التي اصبح يعريفها حزب الحمامة
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0
59 - عبد الجليل سرغيني الأحد 17 نونبر 2019 - 21:42
حزب الحمامة يوم بعد يوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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0
60 - lamia asalhi الأحد 17 نونبر 2019 - 21:43
التجمع دائما في القمة ليس اول مرة يدهشنا انه حزب العمل والمعقول
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0
61 - عبودي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:44
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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0
62 - saloma الأحد 17 نونبر 2019 - 21:45
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
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0
63 - اميمة الأحد 17 نونبر 2019 - 21:45
الحزب الوحيد الدي يجتهد من اجل ايجاد حلول المناسبة لحل المشاكل
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0
64 - akoliba الأحد 17 نونبر 2019 - 21:45
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
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65 - samial الأحد 17 نونبر 2019 - 21:45
من قال بأن التجمع مدرسة فهو يعي ما يقول ، نتمنى من باقي الأحزاب أن تقتدي به وتسير على نهجه علنا نخرج من المشاكل التي نتخبط فيها 
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0
66 - hakomi الأحد 17 نونبر 2019 - 21:46
في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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0
67 - مولاي علي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:48
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع الوطني للاحرار فهو اذن في الطريق السليم
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68 - سكينة الأحد 17 نونبر 2019 - 21:48
برافو حزب التجمع الوطني هدا مكان منتظر منكم دائما نشهد لكم بالجد والعمل
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0
69 - احمد بن الصالح الأحد 17 نونبر 2019 - 21:51
لنكن واقعيين لحد الان ليس هناك حزب بكفائة حزب التجمع الوطني للاحرار نشهد له بالعمل والمعقول برنامج 100 مدينة 100يوم وحده يضهر مدى تمسك هدا الحزب بالمواطن وتقريبه وجمعه بالسياسة
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70 - كريم زايدي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:51
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد لايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي
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0
71 - سناء الأحد 17 نونبر 2019 - 21:51
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة
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72 - لطيفة مرزيقي الأحد 17 نونبر 2019 - 21:54
نعم هذا يدل على حزب الحمامة يشق طريقه بثبات دائما في المسار الصحيح
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73 - Simo04 الأحد 17 نونبر 2019 - 21:55
الدينامية الكبيرة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للاحرار و الطريقة التي يشتغلون بها تجعله ينال ثقة المغاربة
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74 - نجوى الأحد 17 نونبر 2019 - 21:57
100يوم100مدينة اضنها هي الحل المناسب لتقرب من الموطن والانصات لهم
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75 - الياس الأحد 17 نونبر 2019 - 21:58
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب البديل وكل الامال عليه لإنقاد المجتمع المغربي من سياسة التفقير و التجوع التي نهجها حزب المصباح
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76 - حسن ربيعي الأحد 17 نونبر 2019 - 22:00
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة
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77 - ابراهم ببكري الأحد 17 نونبر 2019 - 22:00
مند تولي عزيز اخنوش رئاست حزب التجمع الوطني للاحرار نشهد عهدا جديدا فتحية كبيرة لهذا الرجل على شجاعته وعمله الجبار
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78 - عبد القادر السوسي الأحد 17 نونبر 2019 - 22:01
ان الدينامية التي اصبح يعرفها حزب التجمع الوطني هي بفضل ابن مدينة تافراوت الذي منذ توليه رئاستها و يعمل و يتحرك جنبا الى جنب مع الموطن
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79 - خديجة عبد الله الأحد 17 نونبر 2019 - 22:03
هذا الحزب الوحيد الذي مازلت اتئمل فيه الخير لما شهدت من تحركاتهم وانشطاتهم
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80 - عموري الأحد 17 نونبر 2019 - 22:03
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
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81 - الحسين الأحد 17 نونبر 2019 - 22:04
منذ تولي السيد اخنوش رئاسة الحزب قرر الدخول في جولات فكل انحاء المملكة من اجل اعادة ثقة المغاربة في العمل السياسي، واكثر من سنة وحزب التجمع يشتغل بشكل مفتوح ومتواصل مع المواطنين داخل وخراج الوطن ، وكل هذا من اجل تصحيح المفاهيم السياسية واسترجاع الثقة في العمل السياسي. وختامها مسك هنيئا لنا بهذا الرجل الشجاع 
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82 - boulin الأحد 17 نونبر 2019 - 22:04
فعلا نريد العمل والاصلاح، نريد الرقي والعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب والله يبعد علينا شر الخلق.
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83 - ,حركبوي الأحد 17 نونبر 2019 - 22:05
كلام المعقول والجدية والواقع بعيدا عن الشعبوية
# أغاراس_أغاراس
#التجمع_مدرسة
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84 - ابو علي الأحد 17 نونبر 2019 - 22:09
نتمنى لكم التوفيق فعلا ليس مجاملة لكن تستحقون كل التقدير والتشجيع سي عزيز اخنوش دايما في القمة
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85 - عبد النعمان الشرقاوي الأحد 17 نونبر 2019 - 22:13
وككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة
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86 - فاطمة بنيس الأحد 17 نونبر 2019 - 22:21
حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
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