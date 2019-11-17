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الرئيسية | جهات | هزة أرضية ارتدادية في مجموعة من المدن المغربية

هزة أرضية ارتدادية في مجموعة من المدن المغربية

هزة أرضية ارتدادية في مجموعة من المدن المغربية
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 14:05

اهتزت الأرض من جديد بعدد من المدن المغربية، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ودقيقتين، وفق ما أوردته المواقع العالمية لرصد الزلازل.

وتم تسجيل الهزة، التي بلغت قوتها 3.9 على سلم ريشتر، نواحي الرباط وتاهلة وفاس دون أن تخليف أي أضرار مادية أو بشرية.

وسجلت هزات أرضية سابقة صباح اليوم، في حدود التاسعة و39 دقيقة، بعدد من المناطق، كانت أقواها على مستوى إقليم ميدلت، وقد وصلت إلى 5.3 درجات على سلم ريشتر، وفق ما أورده المعهد الوطني للجيوفيزياء.

كما أوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن الهزة الأولى حدد مركزها بجماعة النزالة في إقليم ميدلت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - hmaych الأحد 17 نونبر 2019 - 14:23
الجنس من جزاء العمل
السلام عليكم لعل بعض الناس من الأمة يتعضون ويرجعون إلى ربهم في اقرب وقت .
مهما طال العمر فلابد من اللحد
ومهما طال الزمان فلا بد من الرحيل
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
ويا أمة عتت من ظلمها الجبال
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24
2 - Med Anouar الأحد 17 نونبر 2019 - 14:25
رسائل الرحمان للعباد، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تؤاخدنا بما عمل السفهاء منا وارزقنا حسن الخاتمة.
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51
3 - sami الأحد 17 نونبر 2019 - 14:39
Some commentators will blame it on human misdeeds and they will preach about divine punishment! it's has to do with geography no more!
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1
4 - GalXX21 الأحد 17 نونبر 2019 - 14:50
Il faudrait que le gouvernement planche sur un systéme de type "Emergency Alert System" qui permet d'informer en moins de 10 min la population d'évacuer les bâtiments et les hôpitaux en cas d'urgence majeure tremblement de terre ou autres rappelez vous du séisme d'Agadir et d'Al-Hoceima et ses milliers de morts tout cela peut être évité en important des technologies nouvelles de type intelligence artificielle en gros il faut moderniser tout
le système de transmission d'alertes ainsi que les systèmes de détections.
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5 - mustapha الأحد 17 نونبر 2019 - 14:54
من يخاف الله فلا يخشى شيء والحمد لله ربنا العظيم
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