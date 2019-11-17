هزة أرضية ارتدادية في مجموعة من المدن المغربية

هسبريس من الرباط

اهتزت الأرض من جديد بعدد من المدن المغربية، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ودقيقتين، وفق ما أوردته المواقع العالمية لرصد الزلازل.

وتم تسجيل الهزة، التي بلغت قوتها 3.9 على سلم ريشتر، نواحي الرباط وتاهلة وفاس دون أن تخليف أي أضرار مادية أو بشرية.

وسجلت هزات أرضية سابقة صباح اليوم، في حدود التاسعة و39 دقيقة، بعدد من المناطق، كانت أقواها على مستوى إقليم ميدلت، وقد وصلت إلى 5.3 درجات على سلم ريشتر، وفق ما أورده المعهد الوطني للجيوفيزياء.

كما أوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن الهزة الأولى حدد مركزها بجماعة النزالة في إقليم ميدلت.