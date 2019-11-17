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كُتّاب وآراء
هزة أرضية ارتدادية في مجموعة من المدن المغربية
اهتزت الأرض من جديد بعدد من المدن المغربية، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ودقيقتين، وفق ما أوردته المواقع العالمية لرصد الزلازل.
وتم تسجيل الهزة، التي بلغت قوتها 3.9 على سلم ريشتر، نواحي الرباط وتاهلة وفاس دون أن تخليف أي أضرار مادية أو بشرية.
وسجلت هزات أرضية سابقة صباح اليوم، في حدود التاسعة و39 دقيقة، بعدد من المناطق، كانت أقواها على مستوى إقليم ميدلت، وقد وصلت إلى 5.3 درجات على سلم ريشتر، وفق ما أورده المعهد الوطني للجيوفيزياء.
كما أوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن الهزة الأولى حدد مركزها بجماعة النزالة في إقليم ميدلت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
السلام عليكم لعل بعض الناس من الأمة يتعضون ويرجعون إلى ربهم في اقرب وقت .
مهما طال العمر فلابد من اللحد
ومهما طال الزمان فلا بد من الرحيل
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
ويا أمة عتت من ظلمها الجبال
le système de transmission d'alertes ainsi que les systèmes de détections.