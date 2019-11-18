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عريضة تشكو "التلاعب" بقرعة الإنعاش في بوجدور
الاثنين 18 نونبر 2019 - 03:11
وجه أزيد من سبعين شخصا من سكان مخيم الوحدة ببوجدور عريضة إلى باشا المدينة، يطالبون فيها بفتح تحقيق في التلاعب بقرعة الإنعاش الوطني من طرف عون يشتغل بباشوية بوجدور.
ووفق ما جاء في العريضة التي توصلت بها هسبريس، فإنّ التلاعب بقرعة الإنعاش الوطني بمخيم الوحدة "يتم على حساب فئات فقيرة ومعوزة تعاني من الهشاشة الاجتماعية".
ويتهم المواطنون المشتكون، بحسب المصدر ذاته، العوْن الذي راسلوا بشأنه باشا المدينة باستغلال حقوقهم، والتلاعب بقرعة الإنعاش الوطني، عبر إضافة أشخاص لا تتوفر فيهم معايير الاستفادة التي حددتها السلطات.