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كُتّاب وآراء
سكان ينتظرون انطلاق صيانة شوارع تجزئة "أدرار"
مازال سكان تجزئة "أدرار" بمدينة شفشاون يتطلعون لانطلاق أشغال صيانة شوارعها بالإسفلت، بحيث عانوا لسنوات طويلة من البنيات الهشة وانتشار الحفر وكذا البرك المائية بكل فضاءات وشوارع التجزئة المذكورة، خاصة بعد التساقطات المطرية.
واستبشر السكان خيراً منذ أسابيع بتعليق لافتة حُددت فيها مدة إنجاز الأشغال في شهرين، ويتساءلون عن تاريخ بدايتها التي طالت بعض الشيء، بعدما جعلت الأمطار الأخيرة البؤر الطينية والأوحال تزداد حدة بمعظم الطرق المؤدية إلى التجزئة، وتساهم في عرقلة مرور سيارات والمارة.
ويطالب السكان بضرورة التعجيل بالأشغال وتفعيل مطلب إصلاح طرق التجزئة ورفع التهميش عنها، وجعلها كباقي الأحياء المستفيدة من الصيانة والتجهيزات، وإيلائها ما تستحق من عناية وتتبع واهتمام.