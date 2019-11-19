العرض التنموي بتنغير يتعزز بمشاريع بالملايير

محمد ايت حساين

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، الإثنين بمدينة تنغير، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال، على تسليم مفاتيح 19 حالة للنقل المدرسي لبعض الجماعات الترابية، تم اقتناؤها ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتطلب اقتناء هذه الحافلات، التي تم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تنغير، مبلغا إجماليا ناهز 6 ملايين و935 ألف درهم، وستمكن من تعزيز أسطول النقل المدرسي بالإقليم وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي، خصوصا في المجال القروي.

وتم خلال هذه المناسبة، تقدم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهم قطاع التعليم بـ 11 مشروعا بغلاف مالي يقدر بتسعة ملايين و500 ألف درهم، منها إقناء سيارات للنقل المدرسي وإحداث مكتبتين مدرسيتين وحضانتين للأطفال، وقطاع الصحة بخمسة مشاريع بغلاف مالي يقدر بـ 7.2 مليون درهم، تهم اقتناء أربع سيارات للإسعاف وأربع وحدات طبية متنقلة متخصصة، وقطاع الماء الصالح للشرب بـ 8 مشاريع بغلاف مالي يقدر بـ 5 ملايين درهم، تهم عددا من الدواوير، وقطاع الكهرباء بمشروع واحد بـ 600 أف درهم، يهم توسيع الشبكة الكهربائية بدوار تيركا جماعة أسول.

وبالمناسبة ذاتها، قدمت للعامل والوفد المرافق له مجموعة من المشاريع التنموية التي سيتم إطلاقها برسم هذه السنة، منها مشروع أشغال إصلاح وتأهيل وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات القروية، وبناء قاعتين للولادة بالإقليم. وستهم هذه المشاريع 22 جماعة قروية بالإقليم، وستستفيد منها 23.975 نسمة.

وسيتم إطلاق أشغال إصلاح وتأهيل هذه المؤسسات الصحية في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2019، عبر خمس صفقات، بمبلغ إجمالي يناهز أربعة ملايين و563 ألف درهم.

كما قدّم للوفد المذكور مشروع بناء داخلية بمركز جماعة اكنيون، سيستفيد منها 80 تلميذا وتلميذة، ومشروع توسعة إعدادية السلام بجماعة ايت هاني، سيستفيد منها 940 تلميذا وتلميذة، بغلاف مالي إجمالي لهاذين المشروعين يناهز ستة ملايين و106 آلاف درهم.

وبخصوص بناء وتأهيل ملاعب رياضية، سيتم في الإطار نفسه تقديم الشطر الأول بالجماعات الترابية لألنيف ومصيصي وحصيا، والشطر الثاني بالجماعات الترابية ايت الفرسي وإكنيون وتلمي، فيما الشطر الثالث يهم جماعة تنغير من خلال تأهيل الملعب البلدي.

وسيتم تمويل هذه المشاريع من طرف عمالة تنغير بشراكة مع صندوق التنمية الرياضية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بغلاف مالي يناهز خمسة ملايين و600 ألف درهم.

وبخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال القروي (صندوق التنمية القروية إقليم تنغير)، تم تقديم أشغال إنجاز الشطر الثاني من الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ودواوير تميشا وألكامت وأيت حمدون بجماعة ايت سدرات السهل الغربية، وإنجاز الشطر الثاني من الطريق الرابطة بين دوار ايت موسى أوداود ودوار أماسين بجماعة إغيل نمكون.

وفي الإطار ذاته، تم تقديم مشروع تنشيط النظم الإيكولوجية والزراعية والمناظر الطبيعية (OASIL) من خلال تنمية مستدامة ومتكاملة في جهة درعة تافيلالت.

وستهم هذه المشاريع أربع جماعات بإقليم تنغير، منها تلمي حيث سيتم بناء مخبأ للوقاية من الثلوج والعواصف لحماية المواشي بغلاف مالي قدره 380 ألف درهم، وإحداث نقطة ماء لتحسين المراعي وحماية الماشية بغلاف مالي يقدر بـ 400 ألف درهم، فيما ستعرف جماعة أيت سدرات الجبل العليا مشروع استصلاح وتبليط ساقية ايت سدرات الجبل العليا على طول كلم واحد بغلاف مالي يقدر بـ 300 ألف درهم، وبناء حواجز مائية لجمع مياه الأمطار وتخفيض جريان المياه بغلاف مالي قدره 300 ألف درهم.

وستعرف جماعة أمسمرير مشروع استصلاح وتبليط ساقية سمرير على طول كلم واحد بغلاف مالي قدره 830 ألف درهم، وتجهيز ثقبين لأغراض فلاحية بالطاقة الشمسية بدوار تعدادات وأوسيكيس بـ 300 ألف درهم، وبناء حائط وقائي لحماية المزارع الفلاحية من الانجراف بـ 500 ألف درهم.

أما جماعة إغيل نمكون، فستعرف مشروع بناء مخبأ للوقاية من الثلوج والعواصف لحماية المواشي بغلاف مالي قدر بـ 420 ألف درهم.

وحضر هذه المناسبة، إلى جانب عامل الإقليم، كل من رئيس المجلس العلمي المحلي والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس المحكمة الابتدائية والوكيل الملك بها، وعدد من رجال السلطة، ورؤساء المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح الخارجية والمصالح الأمنية.