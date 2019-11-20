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كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد شيئا ما، والذي سيكون مصحوبا بصقيع أو جليد بالمرتفعات والهضاب العليا خصوصا خلال الليل والصباح، فيما سيكون الطقس غائما بالريف والسواحل الواقعة شمال الرباط مماسيهيء الفرصة لنزول أمطار ضعيفة خلال الصباح.
وستهم أمطار أو زخات مصحوبة برعد، خلال الظهيرة والليلة الموالية، السهول والسواحل الواقعة شمال الصويرة ومنطقة السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة.
وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي-الغربي فوق السهول الشمالية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي أو الغربي عموما بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة وست درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 6 و12 درجات بالسواحل الشمالية و الوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس والجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة على العموم بباقي الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول والسواحل الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية وسهول تادلة والرحامنة والجنوب-الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية خلال الصباح.