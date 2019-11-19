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الرئيسية | جهات | تزامن سهرة و"زلزال ميدلت" يغضب "الاستقلاليين"

تزامن سهرة و"زلزال ميدلت" يغضب "الاستقلاليين"

تزامن سهرة و"زلزال ميدلت" يغضب "الاستقلاليين"
محمد ايت حساين
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 16:10

قال فريق حزب الاستقلال بالجماعة الترابية لمدينة ميدلت: "في الوقت الذي كانت أكف الضراعة ترفع الدعاء إلى الله تعالى باللطف والسلامة لساكنة العديد من المناطق التابعة لإقليم ميدلت عقب الزلزال الذي عرفه الإقليم أمس الأحد"، و"في الوقت الذي كانت السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، مجندة وحاضرة في عين الأماكن المتضررة، كان رئيس الجماعة الترابية لمدينة ميدلت يغني على إيقاع الطبول والمزامير".

وأضاف الفريق ذاته، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الرئيس غير مكترث بمآسي الساكنة، الأمر الذي يعتبر أخلاقيا ودستوريا استخفافا بالشعب وقيم التضامن بين جميع مكوناته"، مشيرا إلى أن هذا الاستخفاف "يستوجب التجريد من المسؤولية لأن هذا التصرف فيه خرق للدستور في شقه المتعلق بواجب التضامن".

وأورد البلاغ ذاته أن "الساكنة قضت ليلتها في العراء تئن من شدة البرد والخوف والهلع من ارتدادات الزلزال، كما كانت السلطات الإقليمية بكل طواقمها مجندة إلى جوار رعايا جلالة الملك في تجسيد كبير للمواطنة الحقة"، واعتبر أن "الأمر الغريب (هو) أن رئيس الجماعة الترابية لميدلت كان منشرحا في كرنفاله وسهرته الفنية، وفي هذا ضرب للحس التضامني بين المواطنين كما يؤكد على ذلك دستور المملكة"، مضيفا أن "همه (الرئيس) الأوحد الصرف والتصرف في المال العام في لهفة وتكالب وخواء وطني".

وشدد البلاغ المذكور على أن "الفريق الاستقلالي بجماعة ميدلت يعطي الدليل الملموس الآن على أسباب رفضه الدائم لميزانيات الجماعة، بدعوى اندفاع حواري الرئيس إلى حمل الأجراس في الأعناق للتطبيل له واعتصار المداخيل في استرزاق مقيت ولو على حساب الكوارث الطبيعية ومآسي الساكنة"، مضيفا: "إذا كانت المعارضة تعطي لمن يهمه الأمر الدليل تلو الدليل على فساد جوقة الرئيس، فإنها هذه المرة تطالب وتلح في أمر عزله لأن الخطأ هذه المرة ليس جسيما فقط لكنه دستوري يضرب في العمق والصميم قيم التضامن بين المغاربة في الكوارث والمحن".

ولفت البلاغ نفسه إلى أن "السكوت عن هذا السلوك ستتبعه مغادرة الملعب واستقالة وكلاء لوائح المعارضة جميعهم، مادام اللاعبون فاسدين لاهثين وراء عطايا المقاولين"، واصفا ذلك بـ "فعل السفهاء الذين كبرت جيوبهم وحان قطافها".

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس المجلس الجماعي لمدينة ميدلت، عبد العزيز الفاضيلي، قصد نيل تعليقه على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. في المقابل، توصلنا ببلاغ نسب إلى الجماعة الترابية تنهي فيه إلى علم عموم ساكنة المدينة أنها ألغت السهرة الفنية التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين في إطار أيام المواطنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - zyad الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 16:34
الصواب هو عزل هذا الرئيس برسالة صوتية من السيد وزير الداخليه لفتيت موجهة إلى السيد عامل إقليم ميدلت بدون لف ولا دوران وفي وقت وجيز
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2 - Immigre الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 16:46
Le président doit démissionné de lui même sans attendre que les membres de la commune lui demandent c’est honteux surtout d’un disant PJD qui est en plus le fils de midelt et professeur? Qui connaît bien les difficultés des gens de cette ville puisqu’il est peut être née et grandit dans cette ville si j’étais à ta place je partirai très loin monsieur fadilli no more comment
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3 - بوحاطي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 16:56
اودي شكون فهاد البلاد يراعي شؤون الاخير و لا احد مركب تسير بلا ربان الحافظ الله
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4 - التحامل غير الواقعي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 17:01
لا اعتقد ان السيد العامل يقوم بالزيارات الميدانية دون وجود رئيس الجماعة ضمن الوفد الرسمي! أعتقد ان وجود الرئيس في سهرة غنايية مجرد كذبة باينة خصوصا ان السهرة تكون ليلا والهزة الارضية ،لا الزلزال لا قدر الله، كان في الصباح.! فلو كان الامر كذلك كما وضحه هذا التحامل، لكان السيد العامل هو اول من يبحث عن الرئيس بل ويقوم بتوبيخه على الأقل أمام الجموع..
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