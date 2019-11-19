تزامن سهرة و"زلزال ميدلت" يغضب "الاستقلاليين"

محمد ايت حساين

قال فريق حزب الاستقلال بالجماعة الترابية لمدينة ميدلت: "في الوقت الذي كانت أكف الضراعة ترفع الدعاء إلى الله تعالى باللطف والسلامة لساكنة العديد من المناطق التابعة لإقليم ميدلت عقب الزلزال الذي عرفه الإقليم أمس الأحد"، و"في الوقت الذي كانت السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، مجندة وحاضرة في عين الأماكن المتضررة، كان رئيس الجماعة الترابية لمدينة ميدلت يغني على إيقاع الطبول والمزامير".

وأضاف الفريق ذاته، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الرئيس غير مكترث بمآسي الساكنة، الأمر الذي يعتبر أخلاقيا ودستوريا استخفافا بالشعب وقيم التضامن بين جميع مكوناته"، مشيرا إلى أن هذا الاستخفاف "يستوجب التجريد من المسؤولية لأن هذا التصرف فيه خرق للدستور في شقه المتعلق بواجب التضامن".

وأورد البلاغ ذاته أن "الساكنة قضت ليلتها في العراء تئن من شدة البرد والخوف والهلع من ارتدادات الزلزال، كما كانت السلطات الإقليمية بكل طواقمها مجندة إلى جوار رعايا جلالة الملك في تجسيد كبير للمواطنة الحقة"، واعتبر أن "الأمر الغريب (هو) أن رئيس الجماعة الترابية لميدلت كان منشرحا في كرنفاله وسهرته الفنية، وفي هذا ضرب للحس التضامني بين المواطنين كما يؤكد على ذلك دستور المملكة"، مضيفا أن "همه (الرئيس) الأوحد الصرف والتصرف في المال العام في لهفة وتكالب وخواء وطني".

وشدد البلاغ المذكور على أن "الفريق الاستقلالي بجماعة ميدلت يعطي الدليل الملموس الآن على أسباب رفضه الدائم لميزانيات الجماعة، بدعوى اندفاع حواري الرئيس إلى حمل الأجراس في الأعناق للتطبيل له واعتصار المداخيل في استرزاق مقيت ولو على حساب الكوارث الطبيعية ومآسي الساكنة"، مضيفا: "إذا كانت المعارضة تعطي لمن يهمه الأمر الدليل تلو الدليل على فساد جوقة الرئيس، فإنها هذه المرة تطالب وتلح في أمر عزله لأن الخطأ هذه المرة ليس جسيما فقط لكنه دستوري يضرب في العمق والصميم قيم التضامن بين المغاربة في الكوارث والمحن".

ولفت البلاغ نفسه إلى أن "السكوت عن هذا السلوك ستتبعه مغادرة الملعب واستقالة وكلاء لوائح المعارضة جميعهم، مادام اللاعبون فاسدين لاهثين وراء عطايا المقاولين"، واصفا ذلك بـ "فعل السفهاء الذين كبرت جيوبهم وحان قطافها".

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس المجلس الجماعي لمدينة ميدلت، عبد العزيز الفاضيلي، قصد نيل تعليقه على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. في المقابل، توصلنا ببلاغ نسب إلى الجماعة الترابية تنهي فيه إلى علم عموم ساكنة المدينة أنها ألغت السهرة الفنية التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين في إطار أيام المواطنة.