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كُتّاب وآراء
عامل إقليم ميدلت يدشن مشاريع تنموية واجتماعية
أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 وبين دوار بورديم، على مسافة 23 كلم، بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم، موّله برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
كما أشرف النوحي على تدشين مقر قيادة بوزمو بدائرة إملشيل، بغلاف مالي يناهز مليونا و350 آلف درهم، مولته عمالة ميدلت.
كما جرى تعزيز العرض الصحي بتسليم مفاتيح ثلاث سيارات إسعاف، سيارتان مخصصتان لنقل مرضى القصور الكلوي والتي سيستفيد منها 76 مستفيدا، وسيارة واحدة لنقل مرضى السرطان حيث سيستفيد منها 208 أشخاص، وتم اقتناء هذه السيارات بغلاف مالي قدره 510 آلاف درهم.
كما قامت مصالح عمالة ميدلت بتعزيز أسطول النقل المدرسي بـ12 سيارة لفائدة 12 جماعة ترابية، والتي خصصت لها ميزانية تناهز أربعة ملايين و188 ألف درهم، بالإضافة إلى اقتناء سيارتين لتتبع إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 698 ألف درهم، وسيارة واحدة لفائدة نادي التفاحة لكرة السلة بمبلغ 300 ألف درهم.
يذكر أن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع، التي جرى تدشينها بإقليم ميدلت بمناسبة عيد الاستقلال، بلغت ما يناهز 29 مليونا و556 ألف درهم، همت مجموعة من الجماعات الترابية المشكلة لأربع دوائر.