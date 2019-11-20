بناء ممر لفك عزلة دواوير تازة يستغرق 8 سنوات

هسبريس من الرباط

فجّرت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي فضيحة التلاعب في بناء ممر يفك العزلة عن مجموعة من الدواوير بإقليم تازة، منذ أزيد من سنة 2011.

وكشفت المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أن بناء ممر على مستوى واد "يناون"، والذي يفك العزلة عن العديد من الدواوير المحاصرة بإقليم تازة، "لم يتم بعدُ، على الرغم من الوعود التي قدمتها السلطات قبل سنوات".

وأوضحت المستشارة البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية مساء اليوم الثلاثاء، أن "مشروع بناء هذا الممر تتم برمجته؛ لكن سرعان ما يتم حذفه من قبل جهات غير معلومة"، مضيفة أنه "في سنة 2011 قام سكان هذه الدواوير بمسيرة مشيا على الأقدام إلى عمالة تازة، وقدمت لهم وعودا معسولة من قبل السلطات المحلية".

واستنكرت المتحدثة إهمال الحكومة لهذه المشروع، علما أنه يربط الدواوير بالمرافق العمومية؛ من قبيل المدارس والمستشفى والسوق الأسبوعي.

عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رمى بالمسؤولية في ملعب وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، باعتبارها مؤسسة عمومية تأسست طبقا للقانون رقم 95-6 في يونيو 1996 تحت إشراف الوزير الأول آنذاك لضمان تنمية وتأهيل المنطقة الشمالية من المغرب، محملاً إياها مسؤولية بناء ممر واد "يناون".

وأشار المسؤول الحكومي، في جوابه، إلى أن المسالك غير المصنفة لا تدخل ضمن اختصاصات وزارته، مؤكدا وجود اتفاقية وقّعت ما بين الوكالة سالفة الذكر وبين مصالح العمالة بتكلفة تصل مليار سنتيم من أجل إنجاز هذا المشروع.

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شدد على أن الدراسات التقنية من أجل إنجاز ممر "يناون" جارية حسب علمه، مضيفا أيضا أن اتفاقية لتنمية إقليم تازة وقعت سنة 2016 بقيمة إجمالية تصل 550 مليون درهم وتم تحيينها لتصل إلى 650 مليون درهم.