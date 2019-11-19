24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطريق إلى فلسطين
- صحة المغاربة .. هذه أكثر المواد "المغشوشة" في الأسواق بـ2019
- من حصة الاجتماعيات إلى العالم الآخر
- مخرجة يهودية تتصدى لمعاناة مسلمي أمريكا عبر فيلم وثائقي جديد
- اختفاء أدوية لعلاج أمراض مزمنة يروج مبيعات "السوق السوداء"
بعد نيل لقب "الكأس" .. الاحتفالات تغمر الحي المحمدي بإنجاز "الطاس" (5.00)
مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة (5.00)
- أخنوش يرفض استغلال تقارير مجلس الحسابات لتصفيات سياسية - (110)
- "أنَا مَاشِي بْهِيمَة" تُشعل البرلمان .. وبوانو: بلافريج يبحث عن "البوز" - (73)
- مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة - (68)
- مدرب المنتخب المغربي يُقر بصعوبة حسم تشكيلة رسمية نهائية - (65)
- "الأسود" يلملمون جراح موريتانيا ويدُكون شباك بوروندي بثلاثية - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخيم بمنطقة "إنمل" لإيواء ضحايا الهزة الأرضية
أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على إقامة مخيم لفائدة الساكنة المحلية التي تعرضت منازلها لبعض الأضرار إثر الهزتين الأرضيتين اللتين عرفتهما منطقة إنمل بجماعة النزالة بالإقليم ذاته، يوم الأحد الماضي، وبلغت قوة إحداهما 5.3 درجات على سلم ريشتر.
وتم إحداث هذا المخيم بدوار إنمل قصد تمكين الساكنة المحلية المتضررة بفعل الهزتين الأرضيتين من ولوجه، وليتم إمدادها بالمساعدات الغذائية الضرورية بشكل يومي ومنتظم إلى حين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
مسؤول من داخل عمالة إقليم ميدلت أوضح أن السلطة الإقليمية أوصت جميع المصالح المعنية بضرورة مواكبة وتتبع وضعية الساكنة المتضررة، والعمل على تقييم وإحصاء الخسائر التي سببتها الهزتان الأرضيتان، بالإضافة إلى التواجد بالقرب من الساكنة لتجاوز محنتها، مضيفا أن المخيم "يضم خيمتين مخصصتين للتمدرس، خصوصا أن المدرسة المحلية تعرضت لتصدعات، إضافة إلى خيم أخرى تضم أطقما طبية من مختلف التخصصات، وأخرى يقطنها مسؤولو السلطة المحلية ورجال الوقاية المدنية والدرك والقوات المساعدة وباقي المصالح المعنية".
يذكر أن النوحي عقد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللقاءات مع جميع المصالح الإقليمية والقطاعات الحكومية من أجل تقييم وإحصاء الخسائر التي سببتها الهزة الأرضية في أملاك الساكنة المحلية.