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مخيم بمنطقة "إنمل" لإيواء ضحايا الهزة الأرضية

مخيم بمنطقة "إنمل" لإيواء ضحايا الهزة الأرضية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 22:39

أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على إقامة مخيم لفائدة الساكنة المحلية التي تعرضت منازلها لبعض الأضرار إثر الهزتين الأرضيتين اللتين عرفتهما منطقة إنمل بجماعة النزالة بالإقليم ذاته، يوم الأحد الماضي، وبلغت قوة إحداهما 5.3 درجات على سلم ريشتر.

وتم إحداث هذا المخيم بدوار إنمل قصد تمكين الساكنة المحلية المتضررة بفعل الهزتين الأرضيتين من ولوجه، وليتم إمدادها بالمساعدات الغذائية الضرورية بشكل يومي ومنتظم إلى حين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

مسؤول من داخل عمالة إقليم ميدلت أوضح أن السلطة الإقليمية أوصت جميع المصالح المعنية بضرورة مواكبة وتتبع وضعية الساكنة المتضررة، والعمل على تقييم وإحصاء الخسائر التي سببتها الهزتان الأرضيتان، بالإضافة إلى التواجد بالقرب من الساكنة لتجاوز محنتها، مضيفا أن المخيم "يضم خيمتين مخصصتين للتمدرس، خصوصا أن المدرسة المحلية تعرضت لتصدعات، إضافة إلى خيم أخرى تضم أطقما طبية من مختلف التخصصات، وأخرى يقطنها مسؤولو السلطة المحلية ورجال الوقاية المدنية والدرك والقوات المساعدة وباقي المصالح المعنية".

يذكر أن النوحي عقد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللقاءات مع جميع المصالح الإقليمية والقطاعات الحكومية من أجل تقييم وإحصاء الخسائر التي سببتها الهزة الأرضية في أملاك الساكنة المحلية.

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