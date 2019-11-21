تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة

حميد رزقي

عمد عدد من تجار بني ملال إلى وضع "لافتات" على محلاتهم التجارية بها عبارات تندد باستفحال التجارة العشوائية بشوارع المدينة، وتستنكر صمت الجهات المعنية.

وشددت الحمد لالة شريفة، رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، على أن اللجوء إلى هذا النوع من الاحتجاج يروم إبلاغ الرأي العام المحلي والوطني بالفوضى التي طالت التجارة المنظمة ببني ملال، وبما بات يعاني منه التاجر نتيجة هذا الوضع المتسيب.

وكشفت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الخطوة التي لجأ إليها تجار بني ملال، خاصة المنضوين تحت لواء جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، "تستهدف التأكيد على قناعتهم التامة بأساليب الاحتجاج السلمية التي يأملون في أن تتفاعل معها السلطات المحلية والمنتخبة، قبل اللجوء إلى خيارات تصعيدية باتت تفرضها الظرفية وبعض المواقف التي يبدو أنها تتلاعب بمصير التجار، في ظل استمرار حالة الفوضى التي يعرفها القطاع بالمدينة بسبب تفشي التجارة العشوائية".

وتضمنت لافتات التجار المحتجين شعارات عدة منددة بالوضع المقلق، وقد حمّل بعض منها مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الاحتقان إلى السلطات المحلية، وشدد بعضها الآخر على رفض التجار للفوضى الممنهجة ولما اعتبروه "ريعا انتخابيا"، وعلى مطالبة التجار بالتعويض عن الكساد وإسقاط الحصار المفروض عليهم والكف عن المتاجرة بمصيرهم، مع وقف التطبيع مع الفوضى باعتبارها خيانة.

وفي تعليقه عن واقع الحال، انتقد مروان صمودي، فاعل حقوقي، المحاولات الترقيعية المُقدّمة لـ"الفراشة" إلى حد الآن بالجهة ككل، معتبرا الظاهرة بديلا للباحثين عن لقمة العيش، خاصة المتحدرين من الفئات الهشة، سواء بالمدينة أو بالمناطق القروية المجاورة، في غياب مشاريع اقتصادية واجتماعية حقيقية.

ومن أجل نيل تعليق على الموضوع، اتصلت هسبريس برئيس المجلس الجماعي لبني ملال الذي رحب في البداية بالأمر وطلب مهلة، إلا أنه بعد ذلك لم يتفاعل مع سؤالنا رغم محاولاتنا المتكررة عبر "واتساب"، والأمر ذاته حدث مع جهات أخرى معنية.