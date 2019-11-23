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كُتّاب وآراء
أكاديمية الحسن الثاني تدعم أوراش العلوم بالثانويات
في إطار تحسيس المتعلمين والمتعلمات بأهمية العلوم والتقنيات، وسعيا وراء تحقيق أهداف اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، تنظم نسخة جديدة من "أيام الشباب والعلم" برسم الموسم الدراسي الحالي.
وقد تم اختيار تيمة "الجدول الجوري للعناصر الكميائية"، حيث اعتمدت أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات "الجدول الدوري للعناصر الكميائية في قلب بنية المادة والكون" شعارا للدورة التي تعرف تنظيم أنشطة علمية وثقافية في الموضوع خلال الفترة الممتدة من 19 نونبر إلى 26 دجنبر، وفق برامج أنشطة تعدها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع شركائها الجهويين من مؤسسات وخبراء.
وطلبت الوزارة، لتحقيق الأهداف، إشراك الفاعلين التربويين في مختلف العمليات المتعلقة بها، حيث توصلت بمقترح تنظيم يومين دراسيين بثانوية محمد بن عبد الكريم الخطابي بالناظور؛ حول موضوع "البراكين وإمكاناتها في المواد الجيولوجية والتنوع البيولوجي البيئي والمخاطر الزلزالية".