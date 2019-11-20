المحكمة الإدارية بوجدة تعزل رئيس بلدية الناظور ‎

هسبريس من الرباط

قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية مع النفاذ المعجل، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

كما شمل الحكم ذاته النائب الثالث للرئيس علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الرابع الحسين أوحلي، المستشار باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وتقررت متابعة سليمان حوليش ونائبيه بعدما أحال الوكيل القضائي ملفهم على المحكمة، بعد رصد مفتشي وزارة الداخلية خروقات في التدبير، إثر تحريك الملف بطلب من عامل الإقليم.