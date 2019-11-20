24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/11/2019
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|08:01
|13:18
|16:02
|18:25
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "جبهة القوى" ترافع عن الصحراء بسفارة روسيا
- عزيزي: إيران تستهدف المغرب .. وشمال إفريقيا أرضية لنشر التشيّع
- تدريس اللغات .. تأملات في واقع تعليمي إشكالي
- إدارة السجون: طلبات "معتقلي الريف" تخالف القانون
- هولندا تحبط محاولة للهجرة السريّة صوب بريطانيا
أصوات تدعو إلى اقتناء "الأدوية الجنيسة" لمواجهة "لوبيات ريعية" (5.00)
- برلمانيون ينتظرون موافقة الملك لزيارة الجنود المرابطين في الصحراء - (84)
- مقترح قانون يُطالب الدولة بتوزيع دعم مالي على "شبيبات الأحزاب" - (72)
- انتقادات منظمات دولية تخلّص "الكلاب الضالة" من القتل بالرصاص - (46)
- ثلث المقاولات المغربية يتفادى التعامل بالقروض البنكية لدوافع دينية - (42)
- عزيزي: إيران تستهدف المغرب .. وشمال إفريقيا أرضية لنشر التشيّع - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
المحكمة الإدارية بوجدة تعزل رئيس بلدية الناظور
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 23:00
قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية مع النفاذ المعجل، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
كما شمل الحكم ذاته النائب الثالث للرئيس علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الرابع الحسين أوحلي، المستشار باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وتقررت متابعة سليمان حوليش ونائبيه بعدما أحال الوكيل القضائي ملفهم على المحكمة، بعد رصد مفتشي وزارة الداخلية خروقات في التدبير، إثر تحريك الملف بطلب من عامل الإقليم.