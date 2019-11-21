تحذير من رياح وأمطار قوية بعدة جهات في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن رياحا أحيانا قوية، وأمطارا قوية، من "المستوى البرتقالي"ستهم مناطق في المملكة يوم غد الجمعة، وذلك من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

نشرة جوية خاصة كشفت أن المعطى يهم عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة، والفحص ـ أنجرة، والمضيق والفنيدق وتطوان، والعرائش وشفشاون، والحسيمة ووزان والناظور وتازة.

وقالت المديرية إنها تتوقع هبوب رياح سرعتها بين 55 و70 كيلومترا في الساعة، غدا الجمعة من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل، في مناطق سايس والسواحل المتوسطية، وشمال الجهة الشرقية وباقي السواحل شمال الجديدة، ووالماس والأطلس المتوسط.

وستهم أمطار قوية، من المستوى البرتقالي، مناطق شفشاون والعرائش، وزان وتطوان، وتاونات والفحص ـ أنجرة وطنجة وأصيلة، ابتداء من الساعة 12 زوالا إلى غاية منتصف ليلة غد الجمعة.