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مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
- الناظور : 30 ملمترا - تازة : 16 ملمترا - فاس ومكناس : 11 ملمترا ـ شفشاون والقنيطرة والرباط والنواصر وإفران : 8 ملمترات ـ تاوريرت : 7 ملمترات.
- الجديدة : 6 ملمترات - المحمدية وبنسليمان : 5 ملمترات - وجدة والعرائش والدار البيضاء - أنفا : 4 ملمترات - تطوان : ملمتران - الحسيمة وسطات وآسفي : ملمتر واحد.