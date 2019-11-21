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مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية

مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 21 نونبر 2019 - 12:35

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

- الناظور : 30 ملمترا - تازة : 16 ملمترا - فاس ومكناس : 11 ملمترا ـ شفشاون والقنيطرة والرباط والنواصر وإفران : 8 ملمترات ـ تاوريرت : 7 ملمترات.

- الجديدة : 6 ملمترات - المحمدية وبنسليمان : 5 ملمترات - وجدة والعرائش والدار البيضاء - أنفا : 4 ملمترات - تطوان : ملمتران - الحسيمة وسطات وآسفي : ملمتر واحد.

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