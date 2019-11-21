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كُتّاب وآراء
مستشفى "ابن سينا" ينتقد مرشحي "مباراة قابلة"
قال المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في الرباط، إن مباراة توظيف ممرضي وتقنيي الصحة مرت في "ظروف عادية"، باستثناء حادث رفض مرشحي تخصص "القبالة" الامتثال للإجراءات التنظيمية.
بلاغ للمركز، توصلت به هسبريس، أورد من خلاله أن المباراة التي نظمت يوم 17 نونبر الجاري، وهمت 13 تخصصا، شارك فيها أكثر من 1749 مرشحا، شهدت رفض مرشحي تخصص "القبالة" الامتثال للإجراءات التنظيمية بـ"استعمالهم لهواتفهم النقالة لأخذ صور وفيديوهات للفوضى المفتعلة، وحمل شعارات لا علاقة لها بالحدث، ومن بينها تحفظهم على تخصيص 15 منصبا فقط لهذه الفئة".
المركز الاستشفائي الجامعي أوضح أن تخصيص 15 منصبا لهذا التخصص، وهو ما يمثل 5 بالمائة من مجموع المناصب المفتوحة للتباري، تم على أساس دراسة قامت بها فرق العمل المعنية بالنظر للحاجيات المستعجلة للمركز من جهة، وبالنظر لمحدودية المناصب التي منحت للمركز برسم سنة 2019 من جهة أخرى.
وشدد البلاغ على أن احتجاج مرشحي تخصص "القبالة" على عدم توفر الظروف الملائمة لاجتياز المباراة "مردود عليه بكونهم اجتازوا الاختبار الصباحي في الموضوع العام في نفس المكان ونفس الظروف التي احتجوا على عدم توفرها في الفترة المسائية"، موردا أن الإدارة حرصت على توفير الظروف الخاصة لإنجاح عملية التباري، التي مرت بالفعل "في ظروف مثالية والدليل هو عدم تسجيل أية ملاحظة أو احتجاج من طرف مرشحي 12 تخصصا" الأخرى.
وأكدت إدارة المؤسسة الاستشفائية أن "ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص المباراة لا أساس له من الصحة".