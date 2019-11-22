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سكان تباروشت يستفيدون من قافلة طبية في أزيلال

سكان تباروشت يستفيدون من قافلة طبية في أزيلال
حميد رزقي من أزيلال
الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:35

سارت الأطر الطبية المتخصصة بالمستشفى الإقليمي لأزيلال، بشراكة مع جمعية أطلس للصحة، لحوالي 3 ساعات عبر المسالك الجبلية الوعرة، لتمكنين أزيد من 1020 مواطنا بجماعة تباروشت الواقعة بدائرة واويزغت بإقليم أزيلال، التي يتجاوز علوها عن سطح البحر 2190 مترا، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات.

وأجرت القافلة فحوصات في الطب العام، طب أمراض السكري، طب وجراحة الأسنان، طب الأطفال، طب الأنف والأذن والحنجرة، طب أمراض الجلد، وطب أمراض القلب والشرايين، وتضمنت برنامجا للتلقيح، وتتبع المرأة الحامل، وكشف سرطان الثدي عند النساء، والصحة المدرسية، والمراقبة الوبائية والصحة العمومية، وتوزيع الأدوية بالمجان.

وفي تصريح لهسبريس أبرز آيت حدو عادل، المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، أن العملية تندرج في إطار التنفيذ الفعلي لتعليمات العاهل المغربي الداعية إلى توفير الرعاية الصحية لفائدة ساكنة المناطق التي تعرف موجة البرد وتساقط الثلوج، وفي سياق الحرص على تنزيل برنامج مندوبية وزارة الصحة المتعلق بمواجهة البرد القارص بالمناطق الجبلية بإقليم أزيلال.

وذكر آيت حدو أن المندوبية الإقليمية للصحة سطرت برنامجا سنويا مع جمعية أطلس للصحة، يروم تقريب الخدمات الطبية من الفئات الهشة، خاصة بالمناطق الجبلية التي يتجاوز علوها عن سطح البحر 1600 متر، حيث يكون من الصعب على الساكنة الولوج إلى العديد من الخدمات الطبية، خاصة المتخصصة منها.

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