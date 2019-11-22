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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء ممطرة حيث ستهم زخات مطرية رعدية محليا قوية الشمال-الغربي للبلاد والريف ومحليا الأطلس المتوسط والمواجهة المتوسطية، فيما يكون الطقس غائما مصحوبا بأمطار أو زخات مطرية فوق كل من السهول الواقعة شمال طانطان والمناطق الواقعة غرب الأطلس والأطلس وشمال المنطقة الشرقية.
وستهب الرياح قوية من القطاع الجنوبي-الغربي فوق الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والمنطقة الشرقية والريف والأطلس، مع احتمال نزول ثلوج بقمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و06 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة على العموم بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول والسواحل الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.