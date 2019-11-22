مشاريع تنموية ترى النور في جماعات بإقليم ورزازات

محمد ايت حساين

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، الخميس، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، بغلاف مالي يناهز 49 مليون درهم، همت كل من قطاعات التعليم والماء الصالح للشرب والطرق وجمع النفايات بالمراكز القروية والتجارة والخدمات.

وأفاد بلاغ لعمالة إقليم ورزازات بأن هذه المشاريع، التي أعطيت انطلاقتها بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال، همت خمس جماعات ترابية بالإقليم، مسجلا أنه في قطاع التعليم وبمدينة ورزازات تم تدشين "الثانوية الإعدادية النخيل" التي أنجزت بغلاف مالي يبلغ 10.202.580.00 درهم، يستفيد منها حاليا 677 تلميذا منهم 309 من الإناث، فضلا عن تدشين المدرسة الابتدائية "الأطلس" التي وصل غلافها المالي إلى 6.186.120.00 درهم، يستفيد منها حاليا 683 تلميذا منهم 310 من الإناث.

كما جرى الشروع في استعمال شبكة الطرق الخاصة بحي الأطلس بالمدينة ذاتها بتكلفة مالية تقدر بـ10.513.762.87 درهما، يوضح البلاغ ذاته، الذي يضيف أنه في ما يخص جمع النفايات بالمراكز القروية بجماعة سيروا، فقد تم تسليم ثلاثة جرارات مجهزة غلافها المالي يقدر بـ800.000.00 درهم، كما تم تدشين السوق الأسبوعي بجماعة سكورة أهل الوسط الذي وصل غلافه المالي إلى 8.190.646.00 درهم.

وفي ما يتعلق بقطاع الماء الصالح للشرب بالجماعة الترابية لإدلسان، تم إعطاء الانطلاقة لاستغلال مشروع تزويد ساكنة يبلغ عددها حوالي 3000 نسمة، وكلف ميزانية بلغت 3.400.000.00 درهم، وإعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع تزويد سبعة دواوير بتاركا بالماء الصالح للشرب، الذي بلغ علافه المالي 4.685.799.00 درهم في شطره الأول، حيث ستستفيد منه 2563 نسمة.

وفي مجال تقوية الشبكة الطرقية بالعالم القروي، تم إعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 1502 ودوار أمكشود الجماعة الترابية لتندوت على مسافة 5.2 كيلومترات بغلاف مالي يقدر بـ 5.159.000.00 درهم، يستفيد منها حوالي 1500 شخص، وفق البلاغ ذاته، الذي أشار إلى أن المشاريع الثلاثة الأخيرة تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.