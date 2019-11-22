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طلبة "بني أعياط" يحتجون ضد تأخر حافلات النقل

طلبة "بني أعياط" يحتجون ضد تأخر حافلات النقل
حميد رزقي من أزيلال
الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:47

حاصر العشراتُ من الطلبة القاطنين بمركز جماعة بني أعياط والدواوير المجاورة للجماعة بإقليم أزيلال، الذين يتابعون دراستهم بجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني بمدينة بني ملال، حافلات للنقل العمومي المفوض لها تدبير النقل بالمنطقة، احتجاجا على تأخرها المتكرر عن المواعيد المحددة، بالإضافة إلى قلة عددها؛ وهو ما يؤثر سلبا على حضور الطلبة إلى قاعات الدرس في الوقت المناسب.

وأقدم الطلبة المعنيون، أمس بمركز جماعة بني أعياط، على محاصرة أربع حافلات النقل الحضري من نقطة انطلاقتها، ورددوا مجموعة من الشعارات تطالب بضرورة توفير عدد أكبر من الحافلات، مع التشديد على ضرورة التزامها بالوقت المحدد لضمان حضور الطلبة في الموعد المحدد للدراسة.

وذكر عبد العزيز المولوع، الفاعل الجمعوي والإعلامي بجماعة بني أعياط، في تصريح لهسبريس، أن الشكل الاحتجاجي للطلبة استمر إلى حين حضور ممثل عن الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي، حيث عُقد اجتماع على الفور بحضور كل من قائد مركز بني عياط وقائد مركز الدرك الملكي ورئيس جمعية تيفاوين وممثل عن المجلس الجماعي وممثلين عن الطلبة المحتجين، أفضى بعد نقاش مستفيض إلى الاتفاق على تعزيز أسطول الحافلات، خاصة في الفترتين الصباحية والمسائية، مع العمل على احترام الأوقات لضمان حق الطلبة في مواصلة مشوارهم الدراسي.

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