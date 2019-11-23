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كُتّاب وآراء
شفشاون وطنجة تتصدران المدن الأكثر استقبالا للأمطار
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.
- شفشاون : 75 ملمتر
- طنجة : 40 ملمتر
- تطوان : 28 ملمتر
- تازة : 27 ملمتر
- إفران : 25 ملمتر
- العرائش : 22 ملمتر
- القنيطرة : 15 ملمتر
- بنسليمان : 11 ملمتر
- المحمدية : 10 ملمترات
- الرباط وخريبكة : 9 ملمترات
- الحسيمة : 8 ملمترات
- مكناس : 5 ملمترات
- النواصر : 4 ملمترات
- الناظور وسيدي إفني : 3 ملمترات
- فاس وتيزنيت : ملمتران
- وجدة وكلميم : ملمتر واحد
- بني ملال والصويرة وطانطان وآيت ملول : أقل من ملمتر واحد