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شفشاون وطنجة تتصدران المدن الأكثر استقبالا للأمطار

شفشاون وطنجة تتصدران المدن الأكثر استقبالا للأمطار
هسبريس - و.م.ع
السبت 23 نونبر 2019 - 14:15

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

- شفشاون : 75 ملمتر

- طنجة : 40 ملمتر

- تطوان : 28 ملمتر

- تازة : 27 ملمتر

- إفران : 25 ملمتر

- العرائش : 22 ملمتر

- القنيطرة : 15 ملمتر

- بنسليمان : 11 ملمتر

- المحمدية : 10 ملمترات

- الرباط وخريبكة : 9 ملمترات

- الحسيمة : 8 ملمترات

- مكناس : 5 ملمترات

- النواصر : 4 ملمترات

- الناظور وسيدي إفني : 3 ملمترات

- فاس وتيزنيت : ملمتران

- وجدة وكلميم : ملمتر واحد

- بني ملال والصويرة وطانطان وآيت ملول : أقل من ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Lalla Salma السبت 23 نونبر 2019 - 14:55
الحمد لله و الشكر لله ارحم الراحمين على هذه الامطار الغزيرة.
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