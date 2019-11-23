جراحة مجّانية ترمم أعطاب عيون مرضى في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

خضع 83 مريضا ومريضة لفحوصات وعمليات جراحية مجانية في طب العيون، ضمن حملة طبية نظمتها جمعية الحكامة والتضامن الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 نونبر الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وتهدف الحملة الطبية، التي اختير لها شعار "صحة المواطن واجب علينا"، إلى تسهيل الولوج إلى الاستشفاء والخدمات الطبية وتقليص مدّة الانتظار بالنسبة إلى المرضى المسجلين في لوائح الانتظار، المنحدرين من مدينة خريبكة ومجموعة من المدن والمراكز المجاورة.

وعرفت العمليات الجراحية المذكورة، التي جرت داخل أربع قاعات مجهّزة، ثلاث منها خاصة بالجراحة بواسطة الأشعة، مشاركة 14 طبيبة وطبيبا متخصصا في طب العيون و8 أفراد من الأطر التمريضية، ومجموعة من المتدرّبين والمتدرّبات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

وتأتي الحملة الطبية بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط عبر Act4Community، وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخريبكة وشركة herbex، وبتنسيق مع المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، ومندوبيتها الإقليمية بخريبكة.

ونظّم الواقفون وراء الحملة الطبية، زوال اليوم، حفلا من أجل تقديم الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح المبادرة، وتوزيع مجموعة من الشواهد التقديرية والجوائز على المشاركين، معلنين عزمهم على مواصلة حملاتهم الطبية بمختلف جهات المملكة.

وقالت خديجة العمّاري، رئيسة جمعية الحكامة والتضامن الاجتماعي، إن "الجميع تجنّد لإنجاح الحملة الطبية، بدءًا بإجراء الفحوصات الطبية الأولية، ثم إجراء العمليات الجراحية وتوزيع الأدوية على المستفيدين، انتهاء بإجراء فحص إضافي خلال اليوم الموالي لإجراء أي عملية جراحية".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "المندوبيتين الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة وإدارة المستشفى الإقليمي وباقي العاملين فيه قدّموا مختلف التسهيلات الممكنة، ووفروا كل الشروط المساعدة على مرور الحملة في ظروف إيجابية".

وأكّدت العمّاري أن "هذه المبادرة الإنسانية جاءت في أعقاب حملات طبية أخرى نُظّمت في الآونة الأخيرة بمدينة الفقيه بن صالح، وأخرى ببعض الجماعات القروية بإقليم خريبكة"، مشيرة إلى أن "المنظمين يباشرون في الوقت الراهن إجراءات التنسيق مع السلطات المعنية، من أجل تنظيم حملة طبية بالسجن المحلي خريبكة2".