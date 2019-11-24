هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- ميدلت: 21 ملمترا - سيدي اسليمان: 14 ملمترا - مكناس: 12 ملمترا - مراكش: 7 ملمترات - خنيفرة وتازة: 6 ملمترات -ا لنواصر: 5 ملمترات - قصبة تادلة: 4 ملمترات -بني ملال و سيدي افني وتارودانت: 3 ملمترات - وجدة والعرائش: ملمتر واحد.