24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جماهير الحسنية تعود للشارع رفضا لإقالة غاموندي (5.00)

  2. الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم (5.00)

  3. بلافريج يوضّح حيثيات "أنا ماشي بهيمة" .. وينتقد "الأحزاب الكبرى" (5.00)

  4. مع مهدي مزين (5.00)

  5. رابطة تتهم الحكومة بتكريس الفوارق الاقتصادية بين جهات المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 24 نونبر 2019 - 12:15

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- ميدلت: 21 ملمترا - سيدي اسليمان: 14 ملمترا - مكناس: 12 ملمترا - مراكش: 7 ملمترات - خنيفرة وتازة: 6 ملمترات -ا لنواصر: 5 ملمترات - قصبة تادلة: 4 ملمترات -بني ملال و سيدي افني وتارودانت: 3 ملمترات - وجدة والعرائش: ملمتر واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.