هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تكون الأجواء باردة، خلال الليل والصباح، فوق المرتفعات والهضاب العليا مع وجود جريحة أو صقيع محلي، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع جهات المملكة.

وستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الساحل المتوسطي، وذلك خلال الليل والصباح، إضافة إلى هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية ومن الغرب بالواجهة المتوسطية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1- و05 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وستكون ما بين 12 و18 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والسايس ومنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية وما بين 18 و24 درجة بالساحل المتوسطي وجنوب المنطقة الشرقية هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وستكون ما بين 24 و30 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الأطلسي.