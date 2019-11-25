طانطان .. هبة ملكية تصل إلى الزاوية الفيلالية

هسبريس - و.م.ع

أشرف الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي، في مدينة طانطان، على تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاوية الفيلالية.

وتم تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل حضره، على الخصوص، عامل إقليم طانطان حسن عبد الخالقي، ومريدو الزاوية والمنتخبون، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وتمت خلال الموعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وإلقاء كلمة مقدم الزاوية الذي أعرب عن عميق الشكر والامتنان لهذه الالتفاتة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وما لها من دلالة قوية على العناية التي يوليها للقطاعات الدينية والقائمين عليها.

والتمس سيدي محمد الشيخ سيدي بوبكر، باسم شرفاء الزاوية، من اللجنة الملكية إبلاغ الملك محمد السادس امتنانهم لهذه الالتفاتة التي دأب تخصيصها للزاوية، وأكد التجند للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة مقدساتها.