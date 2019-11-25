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كُتّاب وآراء
ناشط بيضاوي ينتقد حصص استغلال ملاعب القرب
أقدمت مجموعة من المقاطعات التابعة لجماعة الدار البيضاء على توزيع حصص استغلال العديد من ملاعب القرب الرياضية على جمعيات ناشطة في مجالات بعيدة عن قطاع الرياضة.
وقال الناشط الجمعوي حسن السلاهمي إنه تم رصد مجموعة من الاختلالات التي صاحبت عملية وضع البرامج الزمنية الخاصة بتحديد الجمعيات المستفيدة من استغلال ملاعب القرب الرياضية.
وأوضح الناشط الجمعوي، في تصريح لهسبريس، أن مجموعة من مقاطعات جماعة الدار البيضاء لجأت إلى فتح باب الاستفادة من الحصص الزمنية لاستغلال الملاعب الرياضية أمام جمعيات لا تربطها أي صلة بالرياضة، لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف المتحدث ذاته أن فتح المجال لاستغلال ملاعب القرب يفترض أن ينحصر في الجمعيات الرياضية التي تتوافر فيها المعايير القانونية، الواردة في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وقال حسن السلاهمي في التصريح ذاته: "هناك جمعيات استفادت من حصص زمنية في ملاعب عدة، من ضمنها ملعب الألفة بمقاطعة الحي الحسني، تنشط في مجالات ثقافية وفنية أو نشاطات غير ذات معنى محدد، ولا علاقة لها بالرياضة أصلا، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأهداف الحقيقية لهذا الأمر، هل له علاقة بترضية الخواطر أم أن الأمر له علاقة باستعدادات انتخابية؟".
وأضاف المتحدث: "قررت مجموعة من الجمعيات، من ضمنها منظمة الكشاف جوال، وجمعيات أخرى غير رياضية، الانسحاب من هذه العملية العشوائية القائمة على المحسوبية، والتي تم من خلالها إقصاء عدد من الجمعيات الرياضية، فيما تم فتح المجال أمام أخرى بعيدة كل البعد عن هذا المجال".