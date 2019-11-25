قافلة طبية متعددة التخصصات تدعم ساكنة مغراوة

هسبريس ـ و.م.ع

استفاد أزيد من 550 شخصا من ساكنة دواري ايزلافن وبوسعيد التابعين لجماعة مغراوة، في إقليم تازة، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بمبادرة من عمالة إقليم تازة وبشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة وجهات وهيئات أخرى.

ويندرج تنظيم هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، في إطار الجهود المبذولة لمساعدة ساكنة الدواوير، المتواجدة بالمرتفعات التي يفوق علوها 1500 متر، على مواجهة موجات البرد القارس جراء التساقطات المطرية والثلجية التي تشهدها بعض المناطق بالإقليم.

وتم خلال هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية، التي أطرها عدد من الأطباء والاختصاصيين والممرضين وطاقم إداري مشترك بين المصالح الإدارية لعمالة الإقليم والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، إجراء فحوصات طبية مع توزيع أدوية مجانا.

واستفادت الساكنة المستهدفة من فحوصات همت، بالخصوص، الطب العام وطب الأطفال وأمراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي والأنف والحنجرة والنساء والتوليد والغدد وداء السكري والأمراض الصدرية، إلى جانب الكشف عن داء السكري والضغط الدموي، فضلا عن تنظيم عملية تحسيسية خاصة بصحة وسلامة الساكنة المحلية.

وتوخى المشرفون على تنظيم هذه القافلة الطبية، التي ساهمت فيها أيضا تنسيقية الهلال الأحمر المغربي بتازة وجمعية أطباء تازة، تقريب الخدمات الصحية والعلاجات الطبية من ساكنة هذه المناطق المتواجدة بالمرتفعات والمهددة بموجات البرد القارس.