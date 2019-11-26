توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق المرتفعات والهضاب العليا مع وجود جريحة أو صقيع محلي، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستكون الأجواء، بباقي جهات المملكة، مستقرة مع سماء قليلة السحب على العموم، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، خلال الليل والصباح، إضافة إلى هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق فوق الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي الأرجاء

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1- و 05 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسايس ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة والرحامنة وعبدة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.