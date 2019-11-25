تنصيب بوداود وكيلا عاما للملك بمحكمة الرشيدية

محمد ايت حساين من تنغير

تم صباح اليوم، بالقاعة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تنصيب عبد الحق بوداود وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف ذاتها، بعد تعيينه في منصب المسؤولية هذا من طرف الملك محمد السادس.

وتمت تلاوة القرار الخاص بتعيين الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية في قاعة الجلسات العمومية من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى رئاسة المحكمة ذاتها، بعد تعيين نائب الوكيل العام للملك أحمد فكاك، والقاضي المستشار لحسن العلاوي، لمرافقة المسؤول القضائي إلى داخل القاعة.

وأعرب عبد الحق بوداود عن اعتزازه بـ "الثقة المولوية السامية" بتعيينه وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وقال إن هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقه هي "بمثابة تكليف قبل أن تكون تشريفا"، وتشعره بجسامة المسؤولية وثقل الأمانة.

وشدد المسؤولية القضائي ذاته على أن "النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالرشيدية ستضاعف الجهود من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين والسرعة في تقديم الخدمات، والتواصل مع المتقاضين وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم"، مضيفا أن "النيابة العامة ستعمل على حماية الحقوق والحريات من خلال الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة".

ولفت بوداود إلى أن هذه الثقة المولوية التي حظي بها ستكون دعما وسندا قويا لتحفيزه بشكل أكثر إيجابية للاطلاع بالمهام المنوطة به بثقة عالية وتفان وإخلاص دائمين، "ليتحقق العمل الجاد والمستمر الذي نتوخاه ونسعى إليه في صورة معهودة ومرجوة بتظافر مجهودات جميع الجهات التي لها صلة بفضاء العدالة بمختلف مكوناتها، من هيئة الدفاع وضباط الشرطة القضائية ومفوضين قضائيين وخبراء وإدارات عمومية".

عبد الغني شاغ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، قال في تصريح لهسبريس: "هذا اليوم هو يوم مشهود، وهو اليوم الذي نحتفل فيه بتنصيب الوكيل العام للملك الجديد وتوديع الوكيل العام السابق"، مشيرا إلى أن عبد الحق بوداود "معروف بطيبته وأخلاقه وتكوينه العالي، وهو من القضاة الأشاوس بالمملكة المغربية".

وأضاف المسؤول القضائي ذاته قائلا: "يدنا مدودة للوكيل العام الجديد من أجل التعاون مع رئاسة هذه المحكمة من أجل الرقي بقطاع العدالة في الدائرة القضائية"، مشيرا إلى أن "التنظيم القضائي عرف مؤخرا تغييرا، وذلك بالحاق المحكمة الابتدائية بميدلت بدائرة الاستئناف بالرشيدية بهذه المدينة التي هي مهد الدولة العلوية الشريفة".

وجرى حفل التنصيب بحضور عبد الغني شاغ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، ومحمد الأغظف ماء العينين، الوكيل العام السابق، وبوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، وحجيبة البخاري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسعيد بنصالح، رئيس قطب الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة، ومسؤولين قضائيين بدائرة المحكمة ذاتها، ومصالح أمنية، ومنتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني.