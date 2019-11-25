لجنة اليقظة تستعد لمواجهة موجة البرد في الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

أكد رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز بجهة مراكش أسفي، أن عدد الدواوير المعنية بالمخطط الإقليمي لتدبير ومواجهة موجة البرد والثلوج برسم سنة 2019-2020 بلغ 79، موزعة على 16 جماعة تتواجد على ارتفاع يتراوح بين 1500 متر و2700 متر على سطح البحر.

وخلال كلمته بمناسبة الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة اليقظة والتتبع بإقليم الحوز، اليوم الاثنين، أفاد بنشيخي بأن 296 امرأة من النساء الحوامل المرتقب أن يضعن حملهن خلال الفترة الشتوية ستتم إحالتهن على دور الأمومة لتأمين وضع صحي مريح وسليم لهن.

وأضاف بنشيخي أن "248 شخصا يعانون من الأمراض المزمنة ستتم مواكبة حالتهم الصحية"، موردا أن "مراكز للإيواء خصصت لفائدة الأشخاص بدون مأوى والمسنين، حيث سيتم إيواء 11 شخصا حاليا بمختلف الإيالات التابعة للإقليم"، مبرزا أن "17 هاتفا خلويا مرتبطا بالأقمار الاصطناعية وضعت للتواصل والتنسيق مع مختلف المناطق التي لا تغطيها شبكة الهاتف النقال".

"التدابير والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة آثار موجة البرد وتقلبات الطقس التي تعرفها المنطقة خلال فصل الشتاء تهم 6323 أسرة، أي ما يناهز 39394 شخصا، بمن فيهم الأطفال والمسنون المعنيون بموجة البرد"، وفق كلمة عامل الإقليم.

وأورد بنشيخي أن "كافة الإجراءات اتخذت لضمان نجاعة وفعالية تدخلات السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الخارجية، حيث وضعت اللجنة الإقليمية أسطولا من الآليات والمعدات بلغ عدده 137 للتدخلات الاستعجالية وفتح الطرقات والمسالك".

تفعيل مراكز القيادة على المستوى الإقليمي والمحلي ومراكز اليقظة عن قرب لضمان تتبع عمليات فك العزلة وإزاحة الثلوج، وإعادة فتح مختلف المحاور الطرقية بالإقليم، والتدخل على مستوى إسعاف ونقل المرضى، تدابير أخرى وردت في مخطط لجنة اليقظة لإقليم الحوز.

ووضعت هذه اللجنة 130 طنا من حطب التدفئة رهن إشارة 117 مدرسة، كما أوصت بتوقيف الدراسة خلال أيام تساقط الثلوج والعواصف الرعدية.

ووزعت بعض جمعيات المجتمع المدني، تحت إشراف السلطات المحلية، موادا غذائية وأغطية وملابس جديدة خلال شهري أكتوبر ونونبر من هذه السنة استفاد منها 1160 شخصا، مع توفير 74 سيارة إسعاف.

يذكر أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، حضره رئيس المجلس الإقليمي للحوز، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلو المصالح الخارجية بالإقليم.