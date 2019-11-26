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كُتّاب وآراء
الصحراوي يتولى رئاسة المحكمة الابتدائية بالسمارة
جرى، أمس الإثنين، تنصيب القاضي هشام الصحراوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للمحكمة الابتدائية للسمارة، خلفا للعباس الفاطمي.
حفل التنصيب عرف حضور كل من حميد نعيمي، عامل إقليم السمارة، ومحمد الباز، رئيس محكمة الاستئناف بالعيون، وصالح الترازي، الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، وعدد من الشخصيات القضائية والعسكرية والأمنية والمدنية.
وعبر هشام الصحراوي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه التام بالثقة المولوية السامية من خلال تعيينه على رأس المحكمة الابتدائية بالسمارة، مؤكدا أنه سيسعى بمعية كافة مكونات الجسم القضائي إلى تكريس المفهوم الجديد للعدالة عبر الالتزام بسيادة القانون، وتبسيط المساطر، والتسريع في بلورة الأحكام القضائية.
كما وعد المسؤول القضائي ذاته بأن يعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة بابتدائية السمارة، انخراطا منه في مسلسل الأوراش الكبرى التي باشرها الملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح منظومة العدل.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي هشام الصحراوي، المزداد بقلعة السراغنة سنة 1978، سبق له أن شغل منصب قاض بالمحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، ومستشار بمحكمة الاستئناف بورزازات، وقاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش.