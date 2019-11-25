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الرئيسية | جهات | تسليم هبتين ملكيتين لشرفاء زاويتين بإقليم ميدلت

تسليم هبتين ملكيتين لشرفاء زاويتين بإقليم ميدلت

تسليم هبتين ملكيتين لشرفاء زاويتين بإقليم ميدلت
محمد ايت حساين من تنغير
الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:55

أشرفت لجنة ملكية، يومي الأحد والإثنين، على تسليم هبتين ملكيتين لشرفاء الزاويتين سيدي حمزة وسيدي يحيى ويوسف الواقعتين بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت.

وتم تسليم الهبتين الملكيتين خلال حفلين دينيين، حضرهما على الخصوص محمد السملالي، مكلف بمهمة بالكتابة الخاصة للملك محمد السادس، والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، وعدد من الشخصيات العسكرية والقضائية والمدنية، وشيوخ الزاويتين ومريدوهما.

وأعرب مقدمو الزاويتين، في كلمتيهما باسم شرفاء الزاويتين، عن "امتنانهم لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، وعن تشبثهم المتين بالعرش العلوي"، مبرزين العناية الملكية بالحقل الديني وتأهيله، مؤكدين أن هذه الالتفاتة تحمل دلالة قوية على العناية التي يوليها الملك محمد السادس للقطاعات الدينية والقائمين عليها.

وتضمن برنامج الحفلين الدينيين قراءة جماعية لبعض آيات من الذكر الحكيم، ترحما على روحي الملكين الحسن الثاني ومحمد الخامس، إلى جانب تلاوة برقيات ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس.

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1 - CANADA الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:42
... عندما بدأت الشعوب بالابتعاد عن الزواج من الاقارب بدأت الانسانية بالتحول من الغباء الى الذكاء وبدأت الانسانية تتطور وبقي القليل من الاغبياء اصحاب العقول التي لا تستوعب الا الخرافة
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