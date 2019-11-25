المنتصر بالله يتولى رئاسة محكمة الاستئناف بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تمّ تنصيب منير المنتصر بالله، اليوم، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، بحضور مجموعة من المسؤولين والشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، من بينهم مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، وحميد اشنوري، عامل إقليم خريبكة، وامحمد الزكراني، رئيس المجلس الإقليمي بخريبكة.

وقال منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة: "بقدر ما أنا فخور بهذا التشريف، بقدر ما أحس بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقي، خاصة وأن الدائرة الاستئنافية لخريبكة لها رمزية ودلالة أدبية؛ إذ أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من أرسى دعائمها وسهر على تأسيسها يوم أحدثت كمحكمة استئناف".

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن "دائرة خريبكة تعدّ اقتصاديا عاصمة الفوسفاط، ومن تمّ فهي عماد اقتصاد المملكة المغربية"، مشيرا إلى أنه "لما كان القضاء في صلب الحدث دائما وهو المعول عليه في مجال الاستثمار، فإن حرصنا معقود على أن تعم الحكامة الجيدة في الدائرة الاستئنافية جميعها".

وشدّدّ المنتصر بالله على أنه "من اللازم أن يصدر القضاء أحكاما عادلة في آجال معقولة قصد إيصال الحقوق لأصحابها، والتماطل في إصدار الأحكام ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخلال بمقومات الأمن القضائي، وهو التوجه الذي نستنبطه من الخطاب الملكي السامي".

وجاء في كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف: "لا يسعني سوى أن أنحني إجلالا وتقديرا لنساء ورجال القضاء، وأعلن عن التزامي بالقسم وأن أكون بعون الله حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا لمصالح المواطنين رفقة زميلاتي وزملائي القضاة والمسؤولين القضائيين العاملين بهذه الدائرة القضائية".

يُشار إلى أن منير المنتصر بالله تقلّد مجموعة من المناصب في سلك القضاء، من بينها "قاض بالمحكمتين الابتدائيتين بالفقيه بن صالح وبرشيد"، و"قاض بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء"، و"رئيسا للمحكمتين الابتدائيتين بوادي زم والمحمدية"، و"رئيسا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء".