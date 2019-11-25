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الرئيسية | جهات | تكوين حول تدبير "التوحّد" يستهدف أسرا ومهنيين

تكوين حول تدبير "التوحّد" يستهدف أسرا ومهنيين

تكوين حول تدبير "التوحّد" يستهدف أسرا ومهنيين
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:41

أطلقت مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة الأسرة، الاثنين، من خلال مصالحهما الإقليمية بخريبكة، دورة تكوينية لفائدة المهنيين والأسر المعنيين بإعاقة التوحد.

وتحتضن مندوبية التعاون الوطني بإقليم خريبكة هذه الدورة التكوينية بالمركز التابع لجمعية المستقبل للأشخاص في وضعية إعاقة خلال الفترة من 25 إلى 29 نونبر الجاري، بمشاركة 10 أشخاص يمثلون الأسر، و7 آخرين من المهنيين المعنيين بإعاقة التوحد.

وأشار المنظمون إلى أن "هذه الدورة، التي تشمل كافة العمالات والأقاليم بالمملكة، تُعتبر الأولى على الصعيد الوطني التي تهدف إلى تنظيم وتأهيل العمل في مجال إعاقة التوحد، وتمكين العاملين به من الخبرة والتكوين الرامييْن إلى تحقيق الفعالية والتنظيم والنجاعة في تدبير إعاقة التوحد".

وأضاف الواقفون وراء تنظيم النشاط أن "هذه الدورات تندرج ضمن برنامج متعدد السنوات، تسعى من خلاله الوزارة إلى تكوين 3600 أسرة و180 مكونا خبيرا في إعاقة التوحد، وذلك على مدى 3 سنوات ابتداء من السنة الجارية".

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