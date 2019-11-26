الوكيل العام للملك بورزازات: بابنا مفتوح للمواطنين

محمد ايت حساين من تنغير

جرى، أمس الإثنين بمدينة ورزازات، تنصيب عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي حظي بثقة الملك محمد السادس وعيّنه على رأس النيابة العامة بالمحكمة المذكورة.

وتمت مراسيم هذا التنصيب، الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، وبحضور كل من الحسن أطلس عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، وعبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها، والقضاة والمحامين والعدول والمفوضين القضائيين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وفي كلمته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات: "إنني بقدر ما أعتز بهذه الالتفاتة المولوية السامية بقدر ما أستشعر جسامة المسؤولية وقداسة وثقل الأمانة.. كيف لا؟ وهي أمانة غالية، مؤتمن عليها من السدة العالية بالله"، مضيفا "هي أمانة تحتم علي الالتزام بصون حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم وإقرار سيادة القانون".

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن "هذا التعيين يجسد ثقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص رئيسه المنتدب وأعضائه، والذي اقترح اسمي على الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره، لتولي هذا المنصب".

وشدد الوكيل العام للملك على أن "القضاء في بلادنا عرف، منذ إقرار دستور 2011، تطورات ومستجدات ارتقت به إلى سلطة مستقلة تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز صرح البناء الديمقراطي عبر ترسيخ أسس قضاء مستقل، محايد، أمين على الحقوق والحريات، محفز على الاستثمار، منفتح على العالم التكنولوجيات الجديدة والقوانين العالمية المعاصرة"، مضيفا "أن استقلال القضاء هو التجسيد الفعلي لمبدأ فصل السلط ليكون بمنأى عن أي تأثير أو تدخل من أجل جهة كانت"، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول القضائي ذاته على أن طريق الإصلاح طويل وشاق؛ لأن النفس البشرية تتوق دائما إلى تمثل الصورة الفضلى للعدل في أبهى تجلياته، مبرزا "أن استقلالية القضاء ليست امتيازا للقاضي وإنما شرعت لمصلحة المتقاضين من خلال البت في قضاياهم وفض منازعاتهم داخل آجال معقولة، بعيدا عن كل تأثير كيفما كان نوعه".

وذكر الوكيل العام للملك أن "النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية ستنخرط ميدانيا وبكل مسؤولية في ترجمة هذا الإصلاح على أرض الواقع، بسن سياسة الباب المفتوح بالاستماع إلى تظلمات وشكاوى المواطنين وإرشادهم، إذ استوجب الأمر إلى سلوك السبل القانونية للحصول على حقوقهم، وتبسيط الفهم لهم. كما يقتضي الأمر الحرص على التطبيق السليم للقانون والتصدي بكل حزم وصرامة لجميع الشوائب والظواهر السلبية التي تسيئ إلى العدالة، والمساهمة بكل شفافية في تخليق الحياة العامة وصون الحريات وكرامة المواطنين في احترام تام للقانون وفي إطار شعار "القضاء في خدمة المواطن"، مع الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

يذكر أنه جرى، زوال اليوم الاثنين، تنصيب كل من المحجوب أقدار على رأس المحكمة الابتدائية بورزازات ومحمد بلحسن وكيلا للملك بها، بعدما كانا يشتغلان المنصبين نفسيهما بمدينة زاكورة.